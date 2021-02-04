Covid-19: ES negocia compra de vacinas com seis laboratórios

No entanto, apesar do diálogo com as empresas, há empecilhos que emperram a efetivação da compra. As vacinas da italiana Reithera e do laboratório indiano Bharat Biotech, por exemplo, ainda estão na fase três de testes. O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, acrescenta que haveria doses das duas farmacêuticas para os meses de maio e junho, e que o Estado tem interesse na compra e inclusive já formalizou contrato de confidencialidade, mas depende que os imunizantes sejam aprovados nesta etapa de avaliação, que é a última antes de os produtos poderem ser comercializados.