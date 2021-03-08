Cidade do ES quer comprar vacina diretamente da Pfizer

O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação

Em carta enviada à presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez, o prefeito Thiago Peçanha (Republicanos) manifesta o desejo de adquirir o imunizante. Segundo a coluna apurou, a prefeitura quer comprar 40 mil doses para imunizar 20 mil pessoas, o público-alvo a ser vacinado em Itapemirim.

O município tem reservados R$ 5 milhões para adquirir o imunizante, que tem eficácia global de 95%. Esse excelente resultado foi obtido a partir de análises feitas em diferentes grupos étnicos e em pacientes com condições clínicas de risco, sendo observada ainda uma eficácia de 94% em pessoas acima de 65 anos de idade.

O registro na Anvisa estabelece o uso da vacina na população acima ou igual de 16 anos de idade, com esquema de duas doses com intervalo de 21 dias entre elas. A Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech, foi o primeiro imunizante a receber o registro de uso definitivo no Brasil com base nos estudos da fase 3.

Itapemirim vacinou até agora 1.816 pessoas com a primeira dose de Coronavac e Astrazeneca, as únicas disponíveis até agora no país. A segunda dose foi aplicada em 982 pessoas.