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Leonel Ximenes

Cidade do ES quer comprar vacina diretamente da Pfizer

Prefeitura já reservou R$ 5 milhões para adquirir 40 mil doses da Comirnaty

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:48

Públicado em 

08 mar 2021 às 12:48
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa
O imunizante da Pfizer já recebeu a aprovação definitiva da Anvisa Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Estado, é mais uma no país que desistiu de esperar pelo governo federal. O município manifestou nesta segunda-feira (8) a intenção de comprar, sem intermediários, 40 mil doses da Comirnaty, a vacina da Pfizer que já recebeu o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Em carta enviada à presidente da Pfizer Brasil, Marta Díez, o prefeito Thiago Peçanha (Republicanos) manifesta o desejo de adquirir o imunizante. Segundo a coluna apurou, a prefeitura quer comprar 40 mil doses para imunizar 20 mil pessoas, o público-alvo a ser vacinado em Itapemirim.
O município tem reservados R$ 5 milhões para adquirir o imunizante, que tem eficácia global de 95%. Esse excelente resultado foi obtido a partir de análises feitas em diferentes grupos étnicos e em pacientes com condições clínicas de risco, sendo observada ainda uma eficácia de 94% em pessoas acima de 65 anos de idade.

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O registro na Anvisa estabelece o uso da vacina na população acima ou igual de 16 anos de idade, com esquema de duas doses com intervalo de 21 dias entre elas. A Comirnaty, desenvolvida pela Pfizer em parceria com o laboratório BioNTech, foi o primeiro imunizante a receber o registro de uso definitivo no Brasil com base nos estudos da fase 3.
Itapemirim vacinou até agora 1.816 pessoas com a primeira dose de Coronavac e Astrazeneca, as únicas disponíveis até agora no país. A segunda dose foi aplicada em 982 pessoas.
Covid-19 já matou 77 pessoas em Itapemirim. Até domingo (77), havia 2.884 casos confirmados do novo coronavírus na cidade de 34,5 mil habitantes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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