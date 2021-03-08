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Imunização

Mãe de Bolsonaro recebe 2ª dose da vacina Coronavac

Olinda Bolsonaro, 93, foi vacinada na manhã desta segunda (8), na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo;  ela recebeu a primeira dose em 12 de fevereiro

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:09
Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro
Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro Olinda Bolsonaro, mãe do presidente Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução
A mãe do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Olinda Bolsonaro, 93, recebeu na manhã desta segunda (8) a segunda dose da Coronavac, vacina contra o coronavírus, em Eldorado, no interior de São Paulo.
Segundo a prefeitura, Olinda foi vacinada em casa por uma equipe de saúde do município. Ela recebeu a primeira dose da Coronavac em 12 de fevereiro e, após 24 dias, recebeu a segunda dose às 10h30 desta segunda.
A Coronavac foi desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligada ao governo João Doria (PSDB). Durante meses, Bolsonaro tratou a vacina com desconfiança e chegou a chamá-la de "vacina chinesa de Doria".
Nesta segunda-feira, durante coletiva de imprensa, o governador comemorou a vacinação da idosa.
"Quero registrar minha alegria com a notícia de que Olinda Bolsonaro acaba de receber a segunda dose da vacina do Butantan, a Coronavac, em Eldorado. A senhora está salva com a vacina do Butantan. A senhora deu um exemplo de amor à vida."
Além de comentários lançando desconfiança sobre a Coronavac, Bolsonaro também chegou a afirmar que não compraria o imunizante.
No entanto, a vacina produzida pelo Butantan é que tem garantido o avanço da vacinação no país. Dos cerca de 8,2 milhões de brasileiros imunizados no Brasil, 70% receberam doses da Coronavac.
Bolsonaro chegou a dizer em uma live que sua mãe recebeu o imunizante de Oxford/Astrazeneca. No vídeo, ele mostrou um papel rasgado que seria a reprodução do cartão de vacina da mãe e disse que a vacinação foi usada para fazer "politicagem".
"O cara [enfermeiro] vacinou minha mãe e foi embora. Duas horas depois o cara volta lá todo apavorado, chama lá a pessoa que acompanha minha mãe, pega o cartão de vacina dela, que é este aqui e rasga. E entrega para minha mãe o cartão escrito embaixo 'Butantan", disse o presidente.
Depois do relato de Bolsonaro, a Prefeitura de Eldorado informou que abriu uma sindicância administrativa para apurar se houve erro ou mudança no cartão de vacinação. A administração municipal disse que a investigação ainda não foi concluída.
Nesta segunda, a equipe de saúde da prefeitura foi autorizada pelas filhas Vânia e Denise a registrar imagens da segunda aplicação da vacina em Olinda.

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