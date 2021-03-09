SC suspende envio de pacientes com Covid-19 para tratamento no ES

SC suspendeu temporariamente o envio de pacientes com coronavírus para tratamento no ES Crédito: Divulgação/CBMSC

suspenso nesta quarta-feira (10) e quinta-feira (11). A Secretaria de Saúde de Santa Catarina e o Corpo de Bombeiros catarinense anunciaram na tarde desta terça-feira (9) que o envio de pacientes com Covid-19 para tratamento no Espírito Santo foi temporariamente

De acordo com a nota enviada para a reportagem de A Gazeta, "após este período, a situação será monitorada a cada dia pelas equipes da Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES), para verificar como está a disponibilidade de leitos de UTI do Estado Capixaba para auxiliar Santa Catarina, devido ao aumento da demanda de pacientes em Vitória".

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Demandada pela reportagem, a Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) afirmou por nota que "o governo do Estado estabeleceu 80% de ocupação de leitos Covid-19 como um alerta para suspender a vinda de pacientes de outros Estados. Neste caso, foi informado ao governo catarinense que a garantia da oferta estaria submetida a avaliação do comportamento da ocupação sustentada dos próximos dias. No entanto, ainda não foi suspensa a transferência, tanto que na tarde desta terça-feira (09) o Espírito Santo recebeu mais um paciente de Santa Catarina, totalizando 05 pacientes transferidos daquele estado".

Ainda de acordo com a Sesa, já foram disponibilizados 81 leitos de UTI para recebimento de pacientes de Amazonas, Rondônia e Santa Catarina para continuidade do tratamento contra a Covid-19.

A suspensão, segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, é válida somente a partir de quarta-feira (10) e, portanto, nesta terça (9) o Espírito Santo recebeu mais um paciente proveniente do estado do Sul do país. Um homem, de 59 anos, chegou por volta das 17h20 no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, em uma aeronave dos Bombeiros catarinenses.

Até o momento, cinco catarinenses foram transferidos para o Espírito Santo para tratarem da Covid-19, após o colapso do sistema de saúde de Santa Catarina em decorrência do aumento substancial do número de internações. No domingo (7), foi confirmada a primeira morte entre os catarinenses acolhidos : Daniel Pegoraro, de 34 anos, era motorista e deixou a esposa e uma filha de cinco anos.

ES REAVALIA RECEBIMENTO DE PACIENTES DE OUTROS ESTADOS QUANDO OCUPAÇÃO ATINGIR 80%

80%. Na ocasião, a Sesa afirmou que o governo de Santa Catarina já havia sido alertado que a garantia da oferta de vagas de terapia intensiva seria submetida a avaliação por conta do comportamento da doença. Na segunda-feira (8), o governo do Estado afirmou que poderia reavaliar o recebimento de pacientes de outros Estados caso a ocupação de leitos de UTI chegasse aos. Na ocasião, a Sesa afirmou que o governo de Santa Catarina já havia sido alertado que a garantia da oferta de vagas de terapia intensiva seria submetida a avaliação por conta do comportamento da doença.

79,83%. São 724 leitos de terapia intensiva disponibilizados para tratamento de infectados pelo coronavírus e 578 estão ocupados. De acordo com o Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), o índice de ocupação de UTIs no Espírito Santo está emSão 724 leitos de terapia intensiva disponibilizados para tratamento de infectados pelo coronavírus e 578 estão ocupados.