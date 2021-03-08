Covid-19: com ocupação em 79%, ES reavalia receber pacientes de fora

Profissionais da saúde recepcionam pacientes vindos de Manaus (AM) Crédito: Fernando Madeira

Rondônia e Até o momento, o Executivo estadual disponibilizou 80 leitos para pacientes vindos do Amazonas Santa Catarina . No dia 1 de março, o governador Renato Casagrande anunciou que havia reservado 15 leitos para o estado do Sul do país.

"Devido a atual ocupação, no momento, não será possível o recebimento de mais pacientes de outros estados, exceto os que já estavam reservados para Santa Catarina. Na tarde desta segunda-feira (08) a unidade de referência em tratamento da Covid-19, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, ainda conta com 28 pacientes transferidos de outros estados", informa a nota da Sesa.

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES

"O Governo do Espírito Santo estabeleceu 80% de ocupação de leitos Covid-19 como um alerta para suspender a vinda de pacientes de outros Estados. Neste caso, foi informado ao Governo catarinense que a garantia da oferta estaria submetida a avaliação do comportamento da ocupação nos próximos dias", explica a Sesa.

Durante o evento de apresentação do aplicativo SOS Marias, realizado na manhã desta segunda-feira (8) no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande disse que ele e um grupo de governadores estão preocupados com a realidade da pandemia no Brasil. Os chefes dos Executivos estaduais estudam a adoção de medidas coletivas para enfrentar o vírus