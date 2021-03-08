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Novas internações

Covid-19: com ocupação em 79%, ES reavalia receber pacientes de fora

Se taxa de ocupação de leitos para atender pacientes com Covid-19 no ES alcançar a marca de 80%, o governo pode suspender o atendimento a doentes vindos de outros estados. Governo de Santa Catarina já foi alertado

Publicado em 08 de Março de 2021 às 20:31

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 mar 2021 às 20:31
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Profissionais da saúde recepcionam pacientes vindos de Manaus (AM) Crédito: Fernando Madeira
Se a taxa de ocupação de leitos para atender pacientes com Covid-19 no Espírito Santo atingir 80%, o governo do Estado pode suspender a oferta de tratamento a novos doentes vindos de outros estados. O índice atual é de 79,01%.
Até o momento, o Executivo estadual disponibilizou 80 leitos para pacientes vindos do AmazonasRondônia e Santa Catarina. No dia 1 de março, o governador Renato Casagrande anunciou que havia reservado 15 leitos para o estado do Sul do país.

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Desse total, quatro pacientes foram transferidos de hospitais da Região Oeste catarinense para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Um deles, o motorista Daniel Pegoraro, de 34 anos, não resistiu às complicações da doença e morreu neste sábado (6).
"Devido a atual ocupação, no momento, não será possível o recebimento de mais pacientes de outros estados, exceto os que já estavam reservados para Santa Catarina. Na tarde desta segunda-feira (08) a unidade de referência em tratamento da Covid-19, o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, ainda conta com 28 pacientes transferidos de outros estados", informa a nota da Sesa.
Diante o cenário atual, a recepção de novos pacientes ainda é incerta. Dados do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) indicam que o ritmo de contágio (Rt) do coronavírus aponta para um aumento de internações e óbitos.

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES

"O Governo do Espírito Santo estabeleceu 80% de ocupação de leitos Covid-19 como um alerta para suspender a vinda de pacientes de outros Estados. Neste caso, foi informado ao Governo catarinense que a garantia da oferta estaria submetida a avaliação do comportamento da ocupação nos próximos dias", explica a Sesa.
Durante o evento de apresentação do aplicativo SOS Marias, realizado na manhã desta segunda-feira (8) no Palácio Anchieta, o governador Renato Casagrande disse que ele e um grupo de governadores estão preocupados com a realidade da pandemia no Brasil. Os chefes dos Executivos estaduais estudam a adoção de medidas coletivas para enfrentar o vírus.
"Muitos estados estão pedindo leitos para nós aqui no Espírito Santo, mas limitamos esse atendimento porque temos de dar prioridade ao atendimento local. Estamos preocupados porque a média de óbitos é a mais elevada de toda a história da pandemia e em outros estados os jovens estão sendo muito atingidos. Aqui no Estado, começou a crescer um pouco a ocupação de leitos, parou de cair a média de óbitos, começou a crescer um pouco o número de casos ativos", destaca.

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