Casagrande apela à população para evitar mais medidas restritivas no ES

Renato Casagrande em coletiva de imprensa no Palácio Anchieta Crédito: Helio Filho/Secom

Determinação de lockdown, medida para restringir a circulação de pessoas e garantir o isolamento social, com o fechamento de atividades não essenciais, além de toque de recolher e proibição de acesso a parques e praias, por exemplo. Para evitar decisões mais rígidas no enfrentamento à pandemia do coronavírus no Estado, o governador Renato Casagrande fez um apelo à população nesta segunda-feira (8). Ele falou com jornalistas após a apresentação do aplicativo SOS Marias

"Eu quero pedir à população, não é brincadeira. É fundamental que a gente possa tomar cuidados agora. Se a gente não quiser que o Estado viva momentos de maiores restrições, é preciso seguir os protocolos agora: manter distanciamento, uso de máscara, é preciso não aglomerar" Renato Casagrande - Governador

Casagrande integra um grupo de governadores que articulam anunciar conjuntamente medidas restritivas a fim de reduzir o avanço da Covid-19 no Brasil. Eles concordaram em divulgar ações até o dia 14 de março, pelo menos.

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O país atravessa o pior momento da pandemia, com recordes diários de mortes. A ideia é a de que entre no pacto algumas iniciativas básicas, que sirva para todos, e que, a partir disso, cada um tome outras decisões de acordo com a necessidade local.

"Já temos um conjunto de medidas locais. Seguimos nosso mapa de risco. Vi alguns estados proibindo shows, aglomerações, aqui é proibido em todo grau de risco: risco alto, risco baixo, risco moderado e risco alto. Nós temos medidas que podem ser apertadas um pouco mais, ou não, de acordo com a situação da pandemia", explica.

O governador do Estado revelou que o grupo trabalha a possibilidade do Congresso Nacional liderar uma coordenação dessas ações de forma conjunta com o Ministério da Saúde. Além das medidas restritivas, a expectativa é acelerar a compra de vacinas.

"As diferenças que temos no Brasil, de um estado para o outro, impedem que a gente tome uma medida linear, mas podemos usar referências. Você pode usar o percentual de ocupação de leitos de UTI. Na hora que chegar a um percentual de leitos de UTI, os estados que chegarem nessa proporção, terão que tomar medidas de restrições de interação social, de atividades econômicas.

RISCO BAIXO, MODERADO, ALTO E EXTREMO

Nos primeiros meses da pandemia pelo novo coronavírus, o governo do Estado divulgou uma série de medidas para a classificação de cada município do mapa de risco — levando em consideração a matriz de risco, que estipula sobre o funcionamento de bares, restaurantes, shoppings, do comércio em geral, das escolas, academias, eventos e outros. Relembre.

Risco baixo: As lojas de rua podem funcionar sem restrição de horário. Entretanto, devem atender apenas um cliente por 10m². O distanciamento social em filas e uso de máscaras também continua obrigatório. As academias podem funcionar sem restrição de horário e sem agendamento prévio de alunos. As atividades aeróbicas também estão liberadas, mas mantendo o distanciamento social. Também está autorizado a prática de pilates para maiores de 60 anos e prática de atividades coletivas aeróbicas em locais abertos sem público. Funcionamento de bares e restaurantes sem restrições de horários e dias da semana em cidades de risco baixo. Mas é preciso respeitar o distanciamento social e a presença de um cliente a cada 10m². Os parques têm o funcionamento liberado em cidades de risco baixo e moderado. Nos municípios de risco baixo, a abertura pode ocorrer, inclusive, aos finais de semana. Boates e casas de shows seguem com o funcionamento suspenso em todo o Espírito Santo.

Risco moderado: nos municípios com risco moderado, o comércio fica liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16h, sem o rodízio por segmentos. Bares e restaurantes só poderão funcionar até as 22 horas de segunda a sábado, e até as 16 horas aos domingos. Escolas - públicas e particulares - de ensino infantil, fundamental e médio podem funcionar. As faculdades e universidades também poderão seguir com atividades presenciais. Eventos corporativos também serão limitados a 300 participantes em uma área mínima de 1.500 m², ou seja, será preciso prever pelo menos 5m² por convidado.

Risco alto: em municípios com essa classificação, o comércio funciona apenas de segunda a sexta-feira, em dias alternados, das 10h às 16h. Nos dias pares abrem lojas de produtos pessoais e, nos dias ímpares, as que vendem produtos de uso não-pessoal. Além disso, os restaurantes só podem funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. O funcionamento aos fins de semana fica proibido (com exceção da venda por delivery). Já as academias ficam restritas a atender apenas cinco usuários por hora.