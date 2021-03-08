Hospitais públicos da Grande Vitória passam por vistoria após chuva

As chuvas que atingiram o Espírito Santo em cheio no último domingo (7) deixaram estragos em shoppings, centros comerciais, escolas, ruas, no transporte coletivo e também nos hospitais privados e públicos. Equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizam vistoria em todos os hospitais da Grande Vitória para avaliar os danos.
As informações foram confirmadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8). Segundo o secretário, não houve nenhum tipo de vítima ou acidente grave nas unidades, no entanto, o volume de água foi acima da capacidade de captação das calhas dos hospitais públicos. Ele afirma que ocorreu infiltração em diversas unidades, e, por conta disso, pacientes precisaram ser removidos para outros andares.
O Hospital Estadual São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, foi um dos locais afetados, assim como algumas unidades hospitalares de Vila Velha. Nésio garantiu que as equipes de engenharia da Sesa, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros rapidamente atenderam as ocorrências.
"Nós já temos em andamento diversos processos de reforma, ampliação, manutenção para atualizar a estrutura predial dos nossos hospitais. Teremos muitas obras nesta semana nessas unidades para fazer a devida reparação por conta dos abalos causados pelas chuvas", esclareceu.
Em nota, a Sesa afirmou que equipes realizam vistorias em todos os hospitais da Grande Vitória, nesta segunda-feira (8), para avaliar os danos. A Secretaria garantiu que todas as unidades estão com os atendimentos mantidos.