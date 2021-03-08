Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avaliação de danos

Hospitais públicos da Grande Vitória passam por vistoria após chuva

De acordo com o secretário Nésio Fernandes, não houve nenhum tipo de vítima ou acidente grave nas unidades, no entanto, o volume de água foi acima da capacidade de captação das calhas dos hospitais públicos

Publicado em 08 de Março de 2021 às 18:23

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

08 mar 2021 às 18:23
Vitória
O corredor do pronto-socorro ficou alagado e a água jorrou pelo forro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Divulgação
As chuvas que atingiram o Espírito Santo em cheio no último domingo (7) deixaram estragos em shoppings, centros comerciais, escolas, ruas, no transporte coletivo e também nos hospitais privados e públicos. Equipes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realizam vistoria em todos os hospitais da Grande Vitória para avaliar os danos.
As informações foram confirmadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8). Segundo o secretário, não houve nenhum tipo de vítima ou acidente grave nas unidades, no entanto, o volume de água foi acima da capacidade de captação das calhas dos hospitais públicos. Ele afirma que ocorreu infiltração em diversas unidades, e, por conta disso, pacientes precisaram ser removidos para outros andares.
Hospital Estadual São Lucas, hoje chamado Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, foi um dos locais afetados, assim como algumas unidades hospitalares de Vila Velha. Nésio garantiu que as equipes de engenharia da Sesa, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros rapidamente atenderam as ocorrências.
"Nós já temos em andamento diversos processos de reforma, ampliação, manutenção para atualizar a estrutura predial dos nossos hospitais. Teremos muitas obras nesta semana nessas unidades para fazer a devida reparação por conta dos abalos causados pelas chuvas", esclareceu.
Em nota, a Sesa afirmou que equipes realizam vistorias em todos os hospitais da Grande Vitória,  nesta segunda-feira (8), para avaliar os danos. A Secretaria garantiu que todas as unidades estão com os atendimentos mantidos.

Veja Também

Institutos emitem alerta de chuva e tempestade com vendaval para o ES

ES registrou mais 67 mil raios em apenas 24 horas, segundo instituto

Fotos: os efeitos da tempestade que o ES não via há tempos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória nesio fernandes Hospitais SESA Saúde Pública
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?
Imagem de destaque
Augusto Cury diz que, se eleito presidente, pode acabar com a fome mundial e mediar guerra de Putin e Zelensky: 'Sou especialista em pacificação'
Sede do STF
Os ministros do STF e os abusos de poder

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados