Hospitais públicos da Grande Vitória passam por vistoria após chuva

O corredor do pronto-socorro ficou alagado e a água jorrou pelo forro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Divulgação

As informações foram confirmadas pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8). Segundo o secretário, não houve nenhum tipo de vítima ou acidente grave nas unidades, no entanto, o volume de água foi acima da capacidade de captação das calhas dos hospitais públicos. Ele afirma que ocorreu infiltração em diversas unidades, e, por conta disso, pacientes precisaram ser removidos para outros andares.

Your browser does not support the video tag.

"Nós já temos em andamento diversos processos de reforma, ampliação, manutenção para atualizar a estrutura predial dos nossos hospitais. Teremos muitas obras nesta semana nessas unidades para fazer a devida reparação por conta dos abalos causados pelas chuvas", esclareceu.