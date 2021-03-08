Temporal alaga áreas do Hospital Estadual de Urgência e Emergência

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Em outro momento da filmagem é possível ver colaboradores e pessoas em meio à agua que jorrava do forro, inundando o corredor do hospital. Apesar dos incidentes registrados, o atendimento não foi prejudicado .

A Sesa informou ainda que os geradores do hospital foram acionados para conter possíveis instabilidades de energia, além de uma equipe de manutenção que ficou de plantão para realizar reparos necessários. Por fim, a direção do hospital disse ainda que os problemas apresentados na unidade durante a madrugada desta segunda-feira (08) já foram solucionados e os atendimentos hospitalares estão normalizados.