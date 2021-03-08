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Antigo São Lucas

Temporal alaga áreas do Hospital Estadual de Urgência e Emergência

A tempestade ocorrida na noite deste domingo (08) também atingiu alguns setores do Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Pacientes precisaram ser transferidos para andares superiores

Publicado em 08 de Março de 2021 às 13:09

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 mar 2021 às 13:09
Vitória
O corredor do pronto-socorro ficou alagado e a água jorrava do forro do Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Divulgação
O temporal que assolou a Grande Vitória e causou inúmeros alagamentos e gerou prejuízos em shoppings da Região Metropolitana do Estado também causou transtornos na área da Saúde. No Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo Hospital São Lucas, em Vitória, vídeos mostraram a água tomando conta de locais de atendimento e nos corredores.

VEJA VÍDEO

Em outro momento da filmagem é possível ver colaboradores e pessoas em meio à agua que jorrava do forro, inundando o corredor do hospital. Apesar dos incidentes registrados, o atendimento não foi prejudicado.
Procurada pela reportagem sobre eventuais prejuízos materiais e também no atendimento, a Secretaria de Estado da Saúde, a Sesa, comunicou que a direção do Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” salientou que a equipe de profissionais da unidade agiu de forma preventiva transferindo os pacientes do pronto-socorro para os andares superiores e não houve nenhum incidente com pacientes na unidade hospitalar durante as fortes chuvas que atingiram a Grande Vitória na noite deste domingo (07). Todos os pacientes que deram entrada no pronto-socorro foram atendidos.
A Sesa informou ainda que os geradores do hospital foram acionados para conter possíveis instabilidades de energia, além de uma equipe de manutenção que ficou de plantão para realizar reparos necessários. Por fim, a direção do hospital disse ainda que os problemas apresentados na unidade durante a madrugada desta segunda-feira (08) já foram solucionados e os atendimentos hospitalares estão normalizados.

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