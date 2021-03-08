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Muita água

Chuva no ES: tempestade com raios causa alagamentos na Grande Vitória

Vídeos e fotos enviados por leitores de A Gazeta mostram os alagamentos em vários pontos da região, como Centro de Vitória e acesso à Terceira Ponte na noite deste domingo (7)

Publicado em 07 de Março de 2021 às 21:18

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2021 às 21:18
Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória, na noite deste domingo (7)
Chuva forte causa alagamentos na Grande Vitória, na noite deste domingo (7) Crédito: Leitores de A Gazeta
Diversas ruas e bairros da Grande Vitória sofreram com alagamentos, por causa da forte chuva que atingiu a região na noite deste domingo (7). Vídeos e fotos enviados por leitores de A Gazeta mostram transtornos que foram enfrentados pelos moradores, principalmente na Capital e nas cidades de Vila Velha e Cariacica. Além de bastante água, a tempestade também veio acompanhada de muitos raios. Veja abaixo:

VITÓRIA

Imagens mostram alagamentos na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, nas proximidades do Shopping Vitória; na Avenida Carlos Moreira Lima, em Bento Ferreira; e no cruzamento da Avenida Cezar Hilal e da Avenida Leitão da Silva na noite deste domingo (7).
A Rua do Rosário, no Centro da Capital, também ficou tomada de água.
A região do Parque Moscoso apresentou alagamentos na noite deste domingo (7). No vídeo é possível ver um carro dando ré para tentar sair do trecho alagado.
No acesso à Terceira Ponte, também foram registrados alagamentos na noite deste domingo (7).

VILA VELHA

Vídeo feito no bairro Itapoã ajuda a dar dimensão da forte chuva deste domingo (7), que teve muitos raios e vendaval. 
No município, o bairro Parque das Gaivotas também ficou com várias ruas e avenidas intransitáveis devido ao temporal. 
Na Praia das Gaivotas, em Vila Velha, ficou difícil trafegar pelas ruas Crédito: Leitor

CARIACICA

Região do Terminal de Itacibá também sofreu com alagamentos devido à forte chuva na noite deste domingo (7).
Na região de Campo Grande, a chuva forte também provocou estragos. No km 6 da BR 262, nas imediações do Shopping Moxuara, a pista lateral ficou totalmente interditada, no sentido Vitória. 

O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS

As prefeituras da Grande Vitória foram procuradas na noite deste domingo (7) para informar sobre as providências que estão sendo adotadas. Delas, apenas a de Vila Velha confirmou vários alagamentos, mas sem especificar os pontos e as medidas adotadas.
Já por meio de um vídeo, o secretário de serviços de Vitória, Leonardo Amorim, informou que a estação de bombeamento de Bento Ferreira está funcionando adequadamente e, tão logo a chuva diminua a intensidade, o escoamento da água deverá ser feito. Na gravação, ele cita que a cidade sofre com alagamentos.

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