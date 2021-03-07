ES é atingido por 11 mil raios durante temporal na madrugada de domingo

A queda de raios foi identificada na madrugada de domingo (7) Crédito: Pixabay | Reprodução

De acordo com EDP, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, o Espírito Santo foi atingido por cerca de 11.000 descargas atmosféricas durante esta madrugada. Os dados foram obtidos a partir de análise feita via Sistema de Monitoramento e Alerta Climatempo (SMAC).

Segundo a EDP, a chuva provocou o aumento do número de ocorrências com interrupção no fornecimento de energia nas cidades da Grande Vitória. Em Colatina, no Noroeste do Estado, houve o maior acumulado de água nas últimas 24 horas: 49.04 mm.

Em Muniz Freire, uma árvore caiu na rodovia ES 379. A via já foi desbloqueada. O mesmo aconteceu no quilômetro 87 da BR 262, em São Floriano, em Domingos Martins. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 2h45 deste domingo (7) para cortar uma árvore caída na pista. A rodovia já está liberada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , outras duas árvores caíram na mesma rodovia na madrugada de domingo. Uma foi no Km 111, em Venda Nova do Imigrante, e outra no Km 54, em Marechal Floriano. Os obstáculos também foram retirados e os trechos, liberados.

Às 3h55 deste domingo, o volume de água provocou a interdição do Km 267 da BR 101, próximo à entrada de Laranjeiras. A pista central ficou alagada e o trânsito teve de ser desviado para as pistas laterais. Às 5h07, o trecho foi liberado pela PRF.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para calcular o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido subirá até a marca de 1mm. Isso significa dizer que um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: uma chuva de 50mm equivale a 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia