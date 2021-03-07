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Temporal no ES

Chuva forte causa alagamentos provoca queda de árvores e destelha casa no ES

De acordo com informações do governo do Estado, o município de Colatina, no Noroeste do ES, registrou o maior volume de chuva das últimas 24 horas: 49.04 mm
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

07 mar 2021 às 13:21

Publicado em 07 de Março de 2021 às 13:21

Chuva derruba árvore na BR 262
Chuva derruba árvore na BR 262, em São Floriano, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
chuva registrada no Estado na noite de sábado (6) e madrugada deste domingo (7) provocou alagamento na BR 101, derrubou árvores na BR 262 e destelhou casa em Colatina, no Noroeste do Estado. Há previsão de mais chuva forte nas próximas 24 horas.
Colatina registrou o maior acumulado de água nas últimas 24 horas: 49.04 mm. A Defesa Civil municipal atendeu uma ocorrência de destelhamento de uma edificação no município do Noroeste do Estado. Não há informação sobre feridos. 
ACUMULADO DE CHUVA
  1. Colatina: 49.04 mm
  2. Marechal Floriano: 46.60 mm
  3. Bom Jesus do Norte: 43.80 mm
  4. Santa Maria de Jetibá: 41.46 mm
  5. Vila Velha: 39.27 mm
  6. Fundão: 39.00 mm
  7. Apiacá: 38.80 mm
  8. Vitória: 38.15 mm
  9. Itaguaçu: 38.11 mm
  10. Anchieta: 37.20 mm
  11. Vargem Alta: 35.40 mm
  12. Viana: 34.60 mm
  13. Serra: 34.21 mm
  14. Santa Leopoldina: 33.83 mm
Em Muniz Freire, uma árvore caiu na rodovia ES 379. A via já foi desinterditada. O mesmo aconteceu no Km 87 da BR 262, em São Floriano, em Domingos Martins. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 2h45 deste domingo (7) para cortar uma árvore caída na pista. A rodovia já está liberada.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, outras duas árvores caíram na mesma rodovia na madrugada de domingo. Uma foi no Km 111, em Venda Nova do Imigrante, e outra no Km 54, em Marechal Floriano. Os obstáculos também foram retirados e os trechos liberados.
Às 3h55 deste domingo, o volume de água provocou a interdição do km 267 da BR 101, próximo à entrada de Laranjeiras. A pista central ficou alagada e o trânsito teve de ser desviado para as pistas laterais. Às 5h07, o trecho foi liberado pela Polícia Rodoviária.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

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