Chuva forte causa alagamentos provoca queda de árvores e destelha casa no ES

Chuva derruba árvore na BR 262, em São Floriano, Domingos Martins Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

chuva registrada no Estado na noite de sábado (6) e madrugada deste domingo (7) provocou alagamento na BR 101, derrubou árvores na BR 262 e destelhou casa em Colatina, no Noroeste do Estado. Há previsão de mais chuva forte nas próximas 24 horas.

Colatina registrou o maior acumulado de água nas últimas 24 horas: 49.04 mm. A Defesa Civil municipal atendeu uma ocorrência de destelhamento de uma edificação no município do Noroeste do Estado. Não há informação sobre feridos.

ACUMULADO DE CHUVA

Em Muniz Freire, uma árvore caiu na rodovia ES 379. A via já foi desinterditada. O mesmo aconteceu no Km 87 da BR 262, em São Floriano, em Domingos Martins. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local às 2h45 deste domingo (7) para cortar uma árvore caída na pista. A rodovia já está liberada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, outras duas árvores caíram na mesma rodovia na madrugada de domingo. Uma foi no Km 111, em Venda Nova do Imigrante, e outra no Km 54, em Marechal Floriano. Os obstáculos também foram retirados e os trechos liberados.

Às 3h55 deste domingo, o volume de água provocou a interdição do km 267 da BR 101, próximo à entrada de Laranjeiras. A pista central ficou alagada e o trânsito teve de ser desviado para as pistas laterais. Às 5h07, o trecho foi liberado pela Polícia Rodoviária.

03h55 - Em Serra/ES, no km 267 da BR 101 (próximo a entrada de Laranjeiras) , Pista central esta alagada. Trânsito será desviado para a pista lateral. — PRF_ES (@PRF191ES) March 7, 2021

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia