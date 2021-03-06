Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 43 cidades do ES

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu na manhã deste sábado (6) um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raios para 43 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até o final deste domingo (7).
O aviso de atenção atinge os municípios das regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer condições para chuvas intensas pontuais, que virão acompanhadas de raios até domingo.
Segundo o Inpe, a chuva também poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
O instituto orienta aos moradores que acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Além do Espírito Santo, o alerta também vale para cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e região sul de Minas Gerais.