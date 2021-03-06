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Aviso de atenção

Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 43 cidades do ES

O aviso é válido para as regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana. Segundo o Inpe, poderão ocorrer pancadas de chuva intensas pontuais e ocasional queda de granizo entre este sábado (6) e domingo (7)

Publicado em 06 de Março de 2021 às 09:18

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

06 mar 2021 às 09:18
Volume de chuva contraria previsão do tempo para fevereiro no ES
O aviso atinge os municípios das regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana do Estado. Crédito: Carlos Alberto Silva
O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu na manhã deste sábado (6) um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raios para 43 cidades do Espírito Santo. O alerta é válido até o final deste domingo (7). 
O aviso de atenção atinge os municípios das regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer condições para chuvas intensas pontuais, que virão acompanhadas de raios até domingo.

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Segundo o Inpe, a chuva também poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. São José do Calçado
  39. Vargem Alta
  40. Venda Nova do Imigrante
  41. Viana
  42. Vila Velha
  43. Vitória
Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.
O instituto orienta aos moradores que acompanhem com mais frequência as atualizações da previsão do tempo para se proteger dos eventuais impactos decorrentes de tempo severo. Além do Espírito Santo, o alerta também vale para cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e região sul de Minas Gerais. 

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