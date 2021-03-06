Inpe emite alerta de chuva com granizo e vendaval para 43 cidades do ES

O aviso atinge os municípios das regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana do Estado. Crédito: Carlos Alberto Silva

para 43 cidades do O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) , emitiu na manhã deste sábado (6) um aviso de chuvas intensas com possibilidade de granizo, vendaval e raiosdo Espírito Santo . O alerta é válido até o final deste domingo (7).

O aviso de atenção atinge os municípios das regiões da Grande Vitória, Sul e Serrana do Estado. Segundo o Inpe, poderão ocorrer condições para chuvas intensas pontuais, que virão acompanhadas de raios até domingo.

Segundo o Inpe, a chuva também poderá vir acompanhada de rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo. Veja a lista de cidades capixabas que estão no alerta, classificado como aviso de atenção:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Um aviso de atenção é emitido pelo instituto quando há risco moderado para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 72 horas.