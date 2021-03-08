Vídeo: chuva faz forro do teto de shopping desabar na Praia da Costa

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A Gazeta é possível ver uma grande quantidade de água caindo pelas luminárias e pelo vão das escadas rolantes, instantes antes da estrutura ir ao chão. A imagem é impressionante: com a força da chuva , parte do forro do teto do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha , cedeu na noite deste domingo (7). No vídeo recebido poré possível ver uma grande quantidade de água caindo pelas luminárias e pelo vão das escadas rolantes, instantes antes da estrutura ir ao chão.

Apesar do susto, o Shopping Praia da Costa garantiu que não houve feridos e que o local já estava fechado no momento em que tudo aconteceu. "Prestamos atendimento a lojistas e clientes. Lamentamos o ocorrido e já estamos tomando todas as providências para retornar as nossas atividades com normalidade", afirmou em nota.

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No segundo vídeo, gravado dois andares abaixo daquele em que houve a queda do forro, é possível ouvir o grito das pessoas que estavam no local e ver que parte da estrutura chegou a cair pelo vão central, a poucos metros de quem acompanhava o problema.

Já outro vídeo, feito em um andar em que há restaurantes e que dá acesso ao estacionamento, mostra a água da chuva descendo feito uma cachoeira pelos degraus da escada. Veja abaixo: