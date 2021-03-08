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Vídeo: chuva faz forro do teto de shopping desabar na Praia da Costa

Imagens mostram parte do teto cedendo em um dos andares do centro comercial; água também invadiu o local na noite deste domingo (7)

Publicado em 07 de Março de 2021 às 21:55

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 mar 2021 às 21:55
A imagem é impressionante: com a força da chuva, parte do forro do teto do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, cedeu na noite deste domingo (7). No vídeo recebido por A Gazeta é possível ver uma grande quantidade de água caindo pelas luminárias e pelo vão das escadas rolantes, instantes antes da estrutura ir ao chão.
Apesar do susto, o Shopping Praia da Costa garantiu que não houve feridos e que o local já estava fechado no momento em que tudo aconteceu. "Prestamos atendimento a lojistas e clientes. Lamentamos o ocorrido e já estamos tomando todas as providências para retornar as nossas atividades com normalidade", afirmou em nota.
No segundo vídeo, gravado dois andares abaixo daquele em que houve a queda do forro, é possível ouvir o grito das pessoas que estavam no local e ver que parte da estrutura chegou a cair pelo vão central, a poucos metros de quem acompanhava o problema.
Já outro vídeo, feito em um andar em que há restaurantes e que dá acesso ao estacionamento, mostra a água da chuva descendo feito uma cachoeira pelos degraus da escada. Veja abaixo:
Na noite deste domingo (7), a região da Grande Vitória registrou uma tempestade, com direito a muitos raios. A forte chuva causou alagamentos na Capital e nas cidades de Vila Velha e Cariacica.

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