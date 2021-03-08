Com teto danificado pela chuva, Shopping Praia da Costa não abrirá nesta segunda (08)

Com teto danificado pela chuva, Shopping Praia da Costa não abrirá nesta segunda
O temporal já passou, mas os prejuízos causados por ele ainda não. Por conta dos muitos estragos registrados na noite deste domingo (07), o Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, suspendeu o atendimento ao público nesta segunda-feira (08). A informação foi confirmada pela assessoria do centro comercial por volta das 10 horas.
Em nota, a assessoria informou que, devido aos danos caudados pelas fortes chuvas, neste dia 08 de março o Shopping permanecerá fechado e retornará com suas atividades normais na terça (09).
"Informamos que devido aos danos caudados pelas fortes chuvas, neste dia 08 de março, o Shopping Praia da Costa permanecerá fechado para clientes. O Shopping fará avaliações e trabalha para normalizar o mais rapidamente possível o atendimento", disse a assessoria.
Neste domingo, devido ao grande volume de chuva, parte do teto de gesso não suportou o peso e se desprendeu. As cenas impressionantes foram registradas por frequentadores do estabelecimento. De acordo com a assessoria, ninguém se feriu na noite deste domingo.
SHOPPING VILA VELHA
Na mesma cidade, mas em outro shopping, desta vez no Vila Velha, cenas semelhantes. O acúmulo de água fez com que parte do forro se soltasse. Em meio ao temporal e aos raios do lado externo, no interior do estabelecimento pedaços do gesso se desprendiam. Em nota, a administração do shopping se pronunciou sobre o ocorrido. Veja abaixo.
"O Shopping Vila Velha informa que as fortes chuvas que atingiram o município ocasionaram a queda de algumas placas do forro de gesso do último piso do shopping. Ninguém foi atingido e a área foi imediatamente interditada. Manutenções preventivas são realizadas regularmente e a equipe técnica atuou durante toda a noite, monitorando e fazendo intervenções. A área segue isolada, não há risco para os clientes e nem comprometimento do funcionamento nesta segunda".
SHOPPING VITÓRIA
Os prejuízos com a chuva não se limitaram aos shoppings de Vila Velha. Do outro lado da Terceira Ponte, no Shopping Vitória, a água também invadiu lojas, escorreu pelo vidro de alguns comércios, inundou a área de circulação de pessoas e também jorrava por diferentes locais.
Nesta manhã, por meio da assessoria, o SV comunicou que a forte chuva que atingiu a Capital na noite deste domingo provocou alagamentos em vários pontos da cidade e nos arredores do Shopping Vitória. Devido ao grande volume de água, também foram registrados vazamentos em pontos isolados do empreendimento, sem prejuízo maior ou vítimas. O Shopping Vitória está monitorando a situação para adoção de providências que julgar necessárias", disse o empreendimento. O Shopping Vitória abriu normalmente às 10h.