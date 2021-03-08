Com teto danificado pela chuva, Shopping Praia da Costa não abrirá nesta segunda (08)

Parte do teto do Shopping Praia da Costa desabou com a chuva forte deste domingo (07) Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Com teto danificado pela chuva, Shopping Praia da Costa não abrirá nesta segunda

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Em nota, a assessoria informou que, devido aos danos caudados pelas fortes chuvas, neste dia 08 de março o Shopping permanecerá fechado e retornará com suas atividades normais na terça (09).

"Informamos que devido aos danos caudados pelas fortes chuvas, neste dia 08 de março, o Shopping Praia da Costa permanecerá fechado para clientes. O Shopping fará avaliações e trabalha para normalizar o mais rapidamente possível o atendimento", disse a assessoria.

Neste domingo, devido ao grande volume de chuva , parte do teto de gesso não suportou o peso e se desprendeu. As cenas impressionantes foram registradas por frequentadores do estabelecimento. De acordo com a assessoria, ninguém se feriu na noite deste domingo.

SHOPPING VILA VELHA

Na mesma cidade, mas em outro shopping, desta vez no Vila Velha, cenas semelhantes. O acúmulo de água fez com que parte do forro se soltasse. Em meio ao temporal e aos raios do lado externo, no interior do estabelecimento pedaços do gesso se desprendiam. Em nota, a administração do shopping se pronunciou sobre o ocorrido. Veja abaixo.

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"O Shopping Vila Velha informa que as fortes chuvas que atingiram o município ocasionaram a queda de algumas placas do forro de gesso do último piso do shopping. Ninguém foi atingido e a área foi imediatamente interditada. Manutenções preventivas são realizadas regularmente e a equipe técnica atuou durante toda a noite, monitorando e fazendo intervenções. A área segue isolada, não há risco para os clientes e nem comprometimento do funcionamento nesta segunda".

SHOPPING VITÓRIA

Os prejuízos com a chuva não se limitaram aos shoppings de Vila Velha. Do outro lado da Terceira Ponte, no Shopping Vitória, a água também invadiu lojas, escorreu pelo vidro de alguns comércios, inundou a área de circulação de pessoas e também jorrava por diferentes locais.

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