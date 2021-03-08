Vila Velha foi cidade onde mais choveu nas últimas 24h no ES

Bairro Cristóvão Colombo ficou completamente alagado com chuvas deste domingo (7) em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

115.93 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O município de Vila Velha foi o mais atingido pela chuva que atingiu o Espírito Santo neste domingo (7). A informação consta no Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual, divulgado pelo órgão na manhã desta segunda-feira (8). De acordo com o documento, o município canela-verde registrou um acumulado de

com o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas: Na sequência, aparecem Serra (110.48 mm), Vitória (97.27 mm), Viana (82.80 mm) e Cariacica (80.21 mm), mostrando que a Grande Vitória foi a região em que mais choveu neste domingo, durante o temporal que atingiu todo o Estado. Confira a lista dos municípioscom o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas:

Vila Velha 115.93mm

Serra 110.48mm

Vitória 91.27mm

Viana 82.80mm

Cariacica 80.21mm

São Domingos do Norte 78.03mm

Santa Maria de Jetibá 71.04mm

Fundão 64.20mm

Cachoeiro de Itapemirim 59.63mm

Santa Leopoldina 58.65mm

Governador Lindenberg 54.79mm

Ibiraçu 53.43mm

Muqui 52.40mm

Marechal Floriano 52.00mm

Rio Bananal 51.40mm

No documento, o órgão também destaca que os municípios que estão com risco de movimento de massa, sendo Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Santa Maria de Jetibá em nível moderado, e Vila Velha em nível alto. Também foram listados os municípios com risco hidrológico, sendo três em nível moderado - Vila Velha, Serra e Viana.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é em milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1 mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50 mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.

MORRO DO MORENO

Na Rua José Mario Lopes, a que dá acesso ao Morro do Moreno, na Praia da Costa, uma enxurrada retirou os blocos da pista, causando buracos enormes e impedindo o acesso de veículos ao local.

Chuva arrastou blocos e criou muitos buracos na subida do Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta

AGENDAMENTO DE VACINAS SUSPENSO

A Prefeitura de Vila Velha, por meio da Secretaria de Saúde, informa que por conta das fortes chuvas e a greve de rodoviários, o agendamento online de vacinas, previsto para hoje, às 8h está suspenso. A Secretaria irá comunicar com antecedência novo horário no portal oficial e nas redes sociais da Prefeitura.

OCORRÊNCIAS

No boletim, o órgão também informa as ocorrências registradas durante a noite e madrugada nos municípios atingidos pela chuva. Confira abaixo o relatório de ocorrências da Defesa Civil Estadual:

Afonso Cláudio: Neste domingo (7) foram registradas quedas de árvores em dois pontos da BR 484, interditando metade da pista. As árvores já foram retiradas. Vários pontos de alagamentos no município. Uma residência alagada no bairro São Vicente, a água já escoou;

Barra de São Francisco: Neste domingo (7) foram registradas quedas de árvores e algumas casas destelhadas. Compdec (Defesa Civil Municipal) realizando a contabilização dos danos;

Cariacica: Neste domingo (7) foram registrados vários pontos de alagamentos no município;

Colatina: Neste domingo (7) foi registrado destelhamento de uma edificação, atingindo residência vizinha;

Iconha: Neste domingo (7) foram registradas quedas de árvores no município;

João Neiva: Neste domingo (7) foram registradas quedas de árvores no bairro Cristal;

Muniz Freire: Neste domingo (7) a rodovia ES 379 foi interditada por queda de árvore. Trecho liberado;

Pancas: Neste domingo (7), em Córrego São José de Pancas (zona rural), durante a chuva com muitos raios : Neste domingo (7), em Córrego São José de Pancas (zona rural), durante a chuva com muitos raios uma pessoa veio a óbito ao receber uma descarga elétrica

Santa Maria de Jetibá: Neste domingo (7) foram registradas quedas de árvore na ES 264, obstruindo totalmente a via. Desobstrução realizada pelos Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil do município. Na localidade de Recreio também houve registro de quedas de árvores e destelhamento de três residências e um galpão com telhado danificado por queda de árvore. Não houve registro de desalojados ou desabrigados;

Serra: Neste domingo (7), foi registrado queda de muro Av. Norte Sul, sentido bairro de Fátima para o Terminal Carapina, subida da Manoel Plaza; queda parcial de muro no bairro São Marcos; transbordamento de córrego com inundação de residências próximas no Bairro Divinópolis, sem registro de desalojados / desabrigados; queda de muro em Serra Sede;

Viana: Neste domingo (7), uma residência foi alagada em Nova Bethânia; muro com risco de queda em Marcílio de Noronha, sem registro de desalojados ou desabrigados;

Vila Velha: Neste domingo (7) foram registrados vários pontos de alagamento no município; desabamento parcial do foro do teto do Shopping Vila Velha e Shopping Paia da Costa; registro de alagamento no Hospital Antonio Bezerra de Faria – HABF e no Hospital dos Ferroviários;