Morador de Pancas morre ao ser atingido por raio durante temporal no ES

Sede da Prefeitura de Pancas, no Noroeste do Estado Crédito: Prefeitura de Pancas / Divulgação

Um homem, identificado como Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Pancas , no Noroeste do Espírito Santo, durante a tempestade que atingiu o estado neste domingo (7) . A informação foi confirmada pela Defesa Civil Estadual, através do Boletim Extraordinário publicado na manhã desta segunda-feira (8), e pela coordenadoria do órgão no município.

A fatalidade ocorreu na zona rural do município, na localidade de Córrego São José Pequeno. O comunicado do órgão afirma que “Durante a chuva, com muitos raios, uma pessoa veio a óbito ao receber uma descarga elétrica”.

Na manhã desta segunda-feira (8), a Defesa Civil de Pancas confirmou que o homem estava na varanda da casa, mexendo no celular carregando na tomada, quando recebeu a descarga elétrica.

Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Pancas Crédito: Reprodução | Rede social