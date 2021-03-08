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Chuva no ES

Morador de Pancas morre ao ser atingido por raio durante temporal no ES

O fato aconteceu na zona rural do município, na localidade de Córrego São José de Pancas, neste domingo (7)

Publicado em 08 de Março de 2021 às 06:38

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

08 mar 2021 às 06:38
A Prefeitura de Pancas abre dois editas para seleção de profissionais de diversos cargos.
Sede da Prefeitura de Pancas, no Noroeste do Estado Crédito: Prefeitura de Pancas / Divulgação
Um homem, identificado como Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, durante a tempestade que atingiu o estado neste domingo (7). A informação foi confirmada pela Defesa Civil Estadual, através do Boletim Extraordinário publicado na manhã desta segunda-feira (8), e pela coordenadoria do órgão no município. 
A fatalidade ocorreu na zona rural do município, na localidade de Córrego São José Pequeno. O comunicado do órgão afirma que “Durante a chuva, com muitos raios, uma pessoa veio a óbito ao receber uma descarga elétrica”.
Na manhã desta segunda-feira (8), a Defesa Civil de Pancas confirmou que o homem estava na varanda da casa, mexendo no celular carregando na tomada, quando recebeu a descarga elétrica.
Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Pancas
Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica em Pancas Crédito: Reprodução | Rede social
O órgão afirmou ainda que, após a descarga elétrica, o homem teve convulsão e acabou não resistindo, vindo a óbito ainda em casa. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina (SML).

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