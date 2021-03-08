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Chuva no ES

Carro com idosos cai em valão durante temporal em Vila Velha

Sem saber diferenciar o que era rua do córrego, os idosos acabaram caindo com o carro no valão no bairro Itapuã na noite deste domingo (07). Veículo ficou completamente submerso; ocupantes conseguiram sair a tempo

Publicado em 08 de Março de 2021 às 10:24

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 mar 2021 às 10:24
Vila Velha
Apenas uma ponta do porta-malas do carro ficou para fora d'água após cair no valão em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Carro com idosos cai em valão durante temporal em Vila Velha
Um carro com dois idosos caiu dentro de um valão no bairro Itapuã, em Vila Velha, durante o temporal que castigou a cidade e também a Grande Vitória na noite deste domingo (07). Na manhã desta segunda-feira (08) era possível ver apenas uma ponta do porta-malas do veículo, que ficou praticamente submerso. Apesar do susto, eles conseguiram sair sem ferimentos e com a ajuda dos populares.

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Moradores que conversaram com a reportagem da TV Gazeta contaram que os idosos se perderam na região e, quando passavam pela Rua Santa Terezinha, paralela à Avenida Francelina Setúbal, acabaram caindo com o carro no valão, pois não era possível diferenciar rua do curso natural da água.
Os moradores relataram que o nível da água subiu muito e rapidamente. Nos muros das casas, era possível ver a altura em que a água alcançou. Próximo de onde o veículo dos idosos caiu, outro veículo também foi parar no valão.
Vila velha
No mesmo valão, em Itapuã, outro carro também foi parar dentro do curso d'água, mas foi retirado pelos moradores da região Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O motorista contou à reportagem da TV Gazeta que passava pela Avenida Francelina Setúbal e se perdeu na tentativa de escapar do alagamento, indo parar também dentro do valão. Às pressas, moradores empurraram o Fiat Argo para fora evitando que o carro afundasse.
Estes incidentes foram apenas dois dos muitos semelhantes ocorridos em Vila Velha e na Grande Vitória. Muitos foram os registros de carros quebrados, inundados ou que sofreram danos por conta do intenso temporal.

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