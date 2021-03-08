Apenas uma ponta do porta-malas do carro ficou para fora d'água após cair no valão em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Carro com idosos cai em valão durante temporal em Vila Velha

Moradores que conversaram com a reportagem da TV Gazeta contaram que os idosos se perderam na região e, quando passavam pela Rua Santa Terezinha, paralela à Avenida Francelina Setúbal, acabaram caindo com o carro no valão, pois não era possível diferenciar rua do curso natural da água.

Os moradores relataram que o nível da água subiu muito e rapidamente. Nos muros das casas, era possível ver a altura em que a água alcançou. Próximo de onde o veículo dos idosos caiu, outro veículo também foi parar no valão.

No mesmo valão, em Itapuã, outro carro também foi parar dentro do curso d'água, mas foi retirado pelos moradores da região Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O motorista contou à reportagem da TV Gazeta que passava pela Avenida Francelina Setúbal e se perdeu na tentativa de escapar do alagamento, indo parar também dentro do valão. Às pressas, moradores empurraram o Fiat Argo para fora evitando que o carro afundasse.