Carro com idosos cai em valão durante temporal em Vila Velha
Um carro com dois idosos caiu dentro de um valão no bairro Itapuã, em Vila Velha, durante o temporal que castigou a cidade e também a Grande Vitória na noite deste domingo (07). Na manhã desta segunda-feira (08) era possível ver apenas uma ponta do porta-malas do veículo, que ficou praticamente submerso. Apesar do susto, eles conseguiram sair sem ferimentos e com a ajuda dos populares.
Moradores que conversaram com a reportagem da TV Gazeta contaram que os idosos se perderam na região e, quando passavam pela Rua Santa Terezinha, paralela à Avenida Francelina Setúbal, acabaram caindo com o carro no valão, pois não era possível diferenciar rua do curso natural da água.
Os moradores relataram que o nível da água subiu muito e rapidamente. Nos muros das casas, era possível ver a altura em que a água alcançou. Próximo de onde o veículo dos idosos caiu, outro veículo também foi parar no valão.
O motorista contou à reportagem da TV Gazeta que passava pela Avenida Francelina Setúbal e se perdeu na tentativa de escapar do alagamento, indo parar também dentro do valão. Às pressas, moradores empurraram o Fiat Argo para fora evitando que o carro afundasse.
Estes incidentes foram apenas dois dos muitos semelhantes ocorridos em Vila Velha e na Grande Vitória. Muitos foram os registros de carros quebrados, inundados ou que sofreram danos por conta do intenso temporal.