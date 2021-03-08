ES registrou mais 67 mil raios em apenas 24 horas, segundo instituto

A incidência, considerada alta pela Elat/Inpe, é comum nesta época do ano, chamada de “Temporada dos raios” devido à alta umidade do ar causada pela estação do verão.

No entanto, o instituto explica que o Espírito Santo está sob a influência de dois fenômenos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, faixa de nebulosidade que tem origem da Região Amazônica e segue em direção ao Sudeste; e de um Sistema Frontal, que é o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio ou vice-versa.