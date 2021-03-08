ES registrou mais 67 mil raios em apenas 24 horas, segundo instituto

As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo neste domingo (07) vieram acompanhadas de raios e relâmpagos. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Elat/Inpe), foram registrados 67.761 raios das 00h às 23h59, sendo que 20.392 atingiram o solo. A média é de 2,8 raios por hora.
Em Pancas, Noroeste do Estado, um homem, identificado como Marcos Teone Barbosa, 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto usava o celular, carregando na tomada, durante a tempestade de domingo (07). Segundo a Defesa Civil do município, após ao acidente, o homem teve convulsão e acabou não resistindo, vindo a óbito ainda em casa.
TEMPORADA DOS RAIOS
A incidência, considerada alta pela Elat/Inpe, é comum nesta época do ano, chamada de “Temporada dos raios” devido à alta umidade do ar causada pela estação do verão.
No entanto, o instituto explica que o Espírito Santo está sob a influência de dois fenômenos, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, faixa de nebulosidade que tem origem da Região Amazônica e segue em direção ao Sudeste; e de um Sistema Frontal, que é o encontro de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio ou vice-versa.
A previsão de alta incidência de descargas atmosféricas continua. Segundo o Grupo de Eletricidade Atmosférica devem ocorrer mais descargas elétricas no estado até a próxima sexta-feira (12).