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Tempestade

Animais morrem após queda de raio no interior de Anchieta

Bois de uma propriedade foram encontrados mortos na manhã deste domingo (7) em Itaperoroma; prejuízo estimado é de R$ 20 mil

Publicado em 07 de Março de 2021 às 16:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2021 às 16:42
Sete cabeças de gado morreram após sofrerem a descarga elétrica de um raio
Bois morreram após sofrerem a descarga elétrica de um raio Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um produtor de gado sofreu um prejuízo de cerca de R$ 20 mil na madrugada deste domingo (7) no interior de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Sete bois morreram após sofrerem a descarga elétrica de um raio que caiu no sítio, na localidade de Itaperoroma Baixa. Os animais foram enterrados durante a manhã.
Jaime Layber, de 79 anos, mora em Cariacica e cria 29 cabeças de gado na propriedade da família, que fica a 21 quilômetros da sede. Ele contou que foi avisado do incidente logo pela manhã, quando um amigo passou pelo local e viu os animais mortos.
“Os animais estavam embaixo de um pé de manga e há cercado de arame para eles não entrarem na chácara. Dizem que caiu um raio forte de madrugada. A gente fica triste, mas acontece, fazer o quê?”, lamentou o produtor.
Gado foi enterrado na propriedade
Gado foi enterrado na propriedade Crédito: Leitor/ A Gazeta
Vizinha da propriedade, Luciana de Araújo Ferreira acredita que o gado tenha morrido durante a tempestade. “Começou a chover por volta das 2h. Não choveu muito, mas foram muitos raios, em um deles, um estrondo muito forte”, contou.
Uma máquina da prefeitura foi acionada e ajudou a abrir uma cova na propriedade, onde os animais foram enterrados.

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