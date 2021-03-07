Animais morrem após queda de raio no interior de Anchieta

Bois morreram após sofrerem a descarga elétrica de um raio Crédito: Leitor/ A Gazeta

Um produtor de gado sofreu um prejuízo de cerca de R$ 20 mil na madrugada deste domingo (7) no interior de Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo. Sete bois morreram após sofrerem a descarga elétrica de um raio que caiu no sítio, na localidade de Itaperoroma Baixa. Os animais foram enterrados durante a manhã.

Jaime Layber, de 79 anos, mora em Cariacica e cria 29 cabeças de gado na propriedade da família, que fica a 21 quilômetros da sede. Ele contou que foi avisado do incidente logo pela manhã, quando um amigo passou pelo local e viu os animais mortos.

“Os animais estavam embaixo de um pé de manga e há cercado de arame para eles não entrarem na chácara. Dizem que caiu um raio forte de madrugada. A gente fica triste, mas acontece, fazer o quê?”, lamentou o produtor.

Gado foi enterrado na propriedade Crédito: Leitor/ A Gazeta

Vizinha da propriedade, Luciana de Araújo Ferreira acredita que o gado tenha morrido durante a tempestade. “Começou a chover por volta das 2h. Não choveu muito, mas foram muitos raios, em um deles, um estrondo muito forte”, contou.