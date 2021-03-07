Morre jovem que foi atingido por chapa de granito em Cachoeiro

Segundo familiares, o trabalhador sofreu uma parada cardíaca nesta manhã e não resistiu. Ainda de acordo com parentes, Antônio Felipe era prestador de serviço e estava trabalhando em uma empresa do setor de rochas, na localidade de Morro Grande, quando foi atingido pela chapa de granito.

A morte do jovem é a quarta no setor de mármore e granito no Sul do Estado somente neste ano. No dia 25 de fevereiro dois trabalhadores morreram em Vargem Alta. Já no dia 2 deste mês, em outro acidente, um funcionário morreu em Alegre, também atingido por pedra de granito.