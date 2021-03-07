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Mais uma vítima

Morre jovem que foi atingido por chapa de granito em Cachoeiro

Antônio Felipe Oliveira Patrocínio, de 23 anos, sofreu acidente em uma empresa do setor de rochas, na última quarta-feira (3)

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 mar 2021 às 15:16
Em uma semana, este é o terceiro acidente na região Sul do Estado. Três trabalhadores morreram
Antônio Felipe Oliveira Patrocínio tinha 23 anos Crédito: Arquivo pessoal
Após quatro dias internado, morreu neste domingo (7) o jovem Antônio Felipe Oliveira Patrocínio, de 23 anos. O rapaz estava em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois que uma chapa de granito caiu sobre ele enquanto trabalhava, em uma empresa do setor, no município.
Segundo familiares, o trabalhador sofreu uma parada cardíaca nesta manhã e não resistiu. Ainda de acordo com parentes,  Antônio Felipe era prestador de serviço e estava trabalhando em uma empresa do setor de rochas, na localidade de Morro Grande, quando foi atingido pela chapa de granito.
A morte do jovem é a quarta no setor de mármore e granito no Sul do Estado somente neste ano. No dia 25 de fevereiro dois trabalhadores morreram em Vargem Alta. Já no dia 2 deste mês, em outro acidente, um funcionário morreu em Alegre, também atingido por pedra de granito.

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