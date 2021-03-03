Trabalhador morre atingido por pedra de granito em Alegre

A empresa informou, por meio de nota, que, infelizmente, foi uma fatalidade e que está dando toda a assistência possível para a família. Disse também que está aguardando os procedimentos de perícia técnica, bem como os laudos para dar andamento a todos os procedimentos legais. Confira a nota na íntegra.

"É com muito pesar que tivemos a notícia do falecimento de nosso colaborador apesar do socorro ter sido prestado de forma imediata. Infelizmente foi uma fatalidade, que apesar de estarmos cumprindo todas as regras de segurança do trabalho, bem como a utilização de todos os equipamentos de segurança, acidentes podem ocorrer em nosso setor de atuação do Mármore e Granitos. Apesar disso, estamos dando toda a assistência possível para a família que perdeu seu ente querido, por meio de toda a nossa assessoria jurídica, e corpo de funcionários. Podemos garantir que nesse momento de luto os familiares não ficarão desassistidos e podem contar com toda a nossa dedicação e solidariedade. Nesse momento a empresa além de estar prestando assistência aos familiares está aguardando os procedimentos de perícia técnica bem como os laudos para dar andamento a todos os procedimentos legais."