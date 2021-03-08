Bairro Nova Brasília alaga outra vez após chuva em Cachoeiro

Alagamento em Cachoeiro na noite deste domingo (8) Crédito: Internauta/Redes Sociais

De algumas casas foi preciso retirar entulho. Na loja do Vinícius Curty, a manhã desta segunda-feira (8) foi de limpeza. “Toda vez que chove, mesmo sendo uma chuva fraca, se for contínua, ela enche aqui de água. Isso é muito cansativo”, disse o lojista.

Rua Etelvina Vivácqua na manhã desta segunda-feira (08) Crédito: Internauta/Redes Sociais

No bairro Monte Cristo, algumas residências também foram atingidas. Em alguns pontos, a água atingiu a marca de 80 cm. Os alagamentos em Cachoeiro foram ocasionados pela quantidade de chuva e não por transbordo do Rio Itapemirim.

CRATERA NO BAIRRO VILA RICA

Segundo a Defesa Civil de Cachoeiro, neste domingo (8) choveu 49 mm na cidade. No bairro Vila Rica, uma cratera abriu na Rua Doutor Osiris de Almeida Freitas. Segundo o morador Anselmo Portela, a rua estava em obra e o asfalto foi concluído nesta sexta-feira (5).

“Acabaram sexta-feira de fazer e a chuva passou e arrastou. O vizinho aqui do lado tem uma oficina e ele não consegue tirar o carro para trabalhar”, contou o aposentado.

Cratera abriu na rua Doutor Osiris de Almeida Freitas Crédito: Internauta/Redes Sociais

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro informou que as obras para reparo na rede de drenagem da Rua Doutor Osiris de Almeida Freitas, no bairro Vila Rica, estavam quase finalizadas. Porém, devido às fortes chuvas do final de semana, foi registrada uma infiltração e o asfalto acabou cedendo e, nesta tarde (8), uma equipe da secretaria vai ao local para prosseguir com os trabalhos.

Sobre os bairros Monte Cristo e Etelvina Vivácqua, a prefeitura informou que a Secretaria de Manutenção e Serviços vai retornar novamente a esses locais para fazer a limpeza de bueiros e galerias.