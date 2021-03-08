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Chuva no ES

Fotos: os efeitos da tempestade que o ES não via há tempos

Cidades da Grande Vitória e interior registraram muitos transtornos na tarde e, principalmente, na noite deste domingo (7). Veja as imagens

Publicado em 08 de Março de 2021 às 12:14

Ricardo Medeiros

Ricardo Medeiros

Publicado em 

08 mar 2021 às 12:14
Estragos causados pela chuva que atingiu a cidade no domingo, 07/03
Alagamento na Avenida Francelina Setúbal em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A chuva acompanhada de raios que atingiu o Espírito Santo na tarde e na noite deste domingo (7) não era vista há tempos em território capixaba. Em Pancas, na Região Noroeste, a notícia mais triste: um homem morreu após ser atingido por uma descarga elétrica. Apesar de não ter registros fatais, a Grande Vitória acumulou muitos transtornos, tanto para moradores quanto para comerciantes, que já começam a contabilizar os prejuízos.
Em Vila Velha, cidade que teve o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas, foram registrados alagamentos em diversos bairros. Shoppings tomados pela água, ruas em que não se via o asfalto e até carro que caiu em valão. Nas demais cidades da Região Metropolitana de Vitória, cenário parecido: muitos transtornos causados pela chuva.
Os repórteres fotográficos de A Gazeta, Ricardo Medeiros e Fernando Madeira, fizeram registros dos reflexos causados no dia seguinte ao temporal. Confira as imagens feitas na manhã desta segunda-feira (8).

Os efeitos da tempestade no ES

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