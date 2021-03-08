Morte no ES: homem mexia no celular quando foi atingido por descarga elétrica

Na manhã desta segunda-feira (8), a Defesa Civil de Pancas confirmou que Marcos estava na varanda da casa, mexendo no celular, carregando na tomada, quando recebeu a descarga elétrica. O órgão afirmou ainda que, após a descarga elétrica, o homem teve convulsão e acabou não resistindo, vindo a óbito ainda em casa. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina (SML).