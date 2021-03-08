Morte no ES: homem mexia no celular quando foi atingido por descarga elétrica

Um homem, identificado como Marcos Teone Barbosa da Costa, de 46 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto usava o celular carregando na tomada. A fatalidade ocorreu em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, durante a tempestade que atingiu o Estado neste domingo (7).
A informação foi confirmada pela Defesa Civil Estadual, através do Boletim Extraordinário, publicado na manhã desta segunda-feira (8), e pela coordenadoria do órgão no município. O comunicado do órgão afirma que “durante a chuva, com muitos raios, uma pessoa veio a óbito ao receber uma descarga elétrica”.
A fatalidade ocorreu na zona rural do município, na localidade de Córrego São José Pequeno.
Na manhã desta segunda-feira (8), a Defesa Civil de Pancas confirmou que Marcos estava na varanda da casa, mexendo no celular, carregando na tomada, quando recebeu a descarga elétrica. O órgão afirmou ainda que, após a descarga elétrica, o homem teve convulsão e acabou não resistindo, vindo a óbito ainda em casa. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal de Colatina (SML).