Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aviso de atenção

Institutos emitem alerta de chuva e tempestade com vendaval para o ES

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de até 100 quilômetros por hora também podem afetar as cidades citadas

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:51

Chuva na noite do último domingo (7) deixou alagada a Avenida Francelina Setúbal, em Itapoã Crédito: Fernando Madeira
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de chuva para o Espírito Santo nesta segunda-feira (8). De acordo com o Inpe, o aviso de atenção é para chuvas intensas com vendaval, acumulado de chuva e tempestade.
O alerta passou a valer às 9h desta segunda-feira (8) e expira às 8h59 de terça-feira (9). O aviso do Inpe é válido para todos os municípios do Estado capixaba.
"Haverá condições favoráveis para ocorrência de chuva localmente de forte intensidade, que poderá vir acompanhada de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. Pontualmente os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos"
Aviso meteorológico - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja nesta segunda-feira (8) para chuvas intensas. O aviso começou a valer já às 13h de hoje e expira às 11h desta terça-feira (9).
De acordo com o instituto, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de até 100 quilômetros por hora também podem afetar as cidades citadas.
Há, ainda, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet alerta que:
  • Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA DO INMET

  • Afonso Cláudio;
  • Água Doce Do Norte;
  • Alto Rio Novo;
  • Baixo Guandu;
  • Barra De São Francisco;
  • Brejetuba;
  • Divino De São Lourenço;
  • Dores Do Rio Preto;
  • Ecoporanga;
  • Guaçuí;
  • Ibatiba;
  • Ibitirama;
  • Irupi;
  • Iúna;
  • Laranja Da Terra;
  • Mantenópolis;
  • Muniz Freire;
  • Pancas.

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo Grande Vitória Inmet Inpe Previsão do Tempo ES Sul ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados