Institutos emitem alerta de chuva e tempestade com vendaval para o ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de chuva para o Espírito Santo nesta segunda-feira (8). De acordo com o Inpe, o aviso de atenção é para chuvas intensas com vendaval, acumulado de chuva e tempestade.
O alerta passou a valer às 9h desta segunda-feira (8) e expira às 8h59 de terça-feira (9). O aviso do Inpe é válido para todos os municípios do Estado capixaba.
"Haverá condições favoráveis para ocorrência de chuva localmente de forte intensidade, que poderá vir acompanhada de descargas elétricas e ocasionais rajadas de vento. Pontualmente os volumes acumulados de chuva também podem ser expressivos"
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta laranja nesta segunda-feira (8) para chuvas intensas. O aviso começou a valer já às 13h de hoje e expira às 11h desta terça-feira (9).
De acordo com o instituto, pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos de até 100 quilômetros por hora também podem afetar as cidades citadas.
Há, ainda, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet alerta que:
- Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CIDADES QUE RECEBERAM ALERTA DO INMET
- Afonso Cláudio;
- Água Doce Do Norte;
- Alto Rio Novo;
- Baixo Guandu;
- Barra De São Francisco;
- Brejetuba;
- Divino De São Lourenço;
- Dores Do Rio Preto;
- Ecoporanga;
- Guaçuí;
- Ibatiba;
- Ibitirama;
- Irupi;
- Iúna;
- Laranja Da Terra;
- Mantenópolis;
- Muniz Freire;
- Pancas.