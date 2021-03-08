Prefeitura de Vila Velha abre 3.500 vagas para vacinação contra Covid-19

A Prefeitura de Vila Velha está com 3.500 vagas de agendamento abertas para a vacinação contra a Covid-19. De acordo com o município, o agendamento foi iniciado às 17h desta segunda-feira (08). Devido às fortes chuvas que atingiram o município na noite de domingo (7), as agendas de vacinação que seriam abertas durante à manhã tiveram que ser adiadas, para reorganização da distribuição das vacinas aos pontos estratégicos.
Para receber as doses da vacina, o cidadão deverá fazer o cadastro on-line e, em seguida, o agendamento on-line, ambos disponíveis no site da Prefeitura.
Ainda por conta das chuvas que atingiram a Grande Vitória, os dois pontos de drive-thru que estavam disponíveis na cidade (no Tartarugão e na Prainha) estão temporariamente suspensos.
Com a suspensão, a Prefeitura informou que os idosos na faixa etária de 80 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose da vacina, e idosos acima de 90 que precisam receber a segunda dose do imunizante poderão optar por um novo ponto de drive-thru, que será instalado a partir desta terça-feira (9) no Shopping Boulevard, das 9h às 19h30.
A Prefeitura também completou que são disponíveis conforme o plano de imunização:
- 1.600 vagas para idosos acima de 80 anos (primeira dose)
- 900 vagas para idosos acima de 90 anos (segunda dose)
- 500 vagas para profissionais da saúde (primeira dose)
- 500 vagas para profissionais da saúde (segunda dose)
Até esta segunda-feira (08), a Prefeitura de Vila Velha imunizou 20.904 indivíduos com a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus e 2.997 pessoas com a segunda dose da vacina.