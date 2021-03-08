Prefeitura de Vila Velha abre 3.500 vagas para vacinação contra Covid-19

As agendas de vacinação, que seriam abertas durante à manhã, tiveram que ser adiadas, para reorganização da distribuição das vacinas aos pontos estratégicos. Crédito: Carlos Alberto Silva

Prefeitura de Vila Velha está com 3.500 vagas de agendamento abertas para a vacinação contra a Covid-19 . De acordo com o município, o agendamento foi iniciado às 17h desta segunda-feira (08). Devido às fortes chuvas que atingiram o município na noite de domingo (7), as agendas de vacinação que seriam abertas durante à manhã tiveram que ser adiadas, para reorganização da distribuição das vacinas aos pontos estratégicos.

Para receber as doses da vacina, o cidadão deverá fazer o cadastro on-line e, em seguida, o agendamento on-line, ambos disponíveis no site da Prefeitura.

Ainda por conta das chuvas que atingiram a Grande Vitória, os dois pontos de drive-thru que estavam disponíveis na cidade (no Tartarugão e na Prainha) estão temporariamente suspensos.

Com a suspensão, a Prefeitura informou que os idosos na faixa etária de 80 anos ou mais, que ainda não receberam a primeira dose da vacina, e idosos acima de 90 que precisam receber a segunda dose do imunizante poderão optar por um novo ponto de drive-thru, que será instalado a partir desta terça-feira (9) no Shopping Boulevard, das 9h às 19h30.

A Prefeitura também completou que são disponíveis conforme o plano de imunização:

1.600 vagas para idosos acima de 80 anos (primeira dose)



900 vagas para idosos acima de 90 anos (segunda dose)



500 vagas para profissionais da saúde (primeira dose)



500 vagas para profissionais da saúde (segunda dose)

