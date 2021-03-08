O aplicativo foi apresentado pela gerente de Proteção à Mulher da Sesp, delegada Michelle Meira Crédito: Hélio Filho/Secom

aplicativo 190 ES sem a necessidade de atendimento pelo call center. Isso será possível através do SOS Marias, nova funcionalidade do aplicativo lançada nesta segunda-feira (8), no Palácio Anchieta, pelo As mulheres do Estado que forem vítimas de violência doméstica podem acionar a Polícia Militar através dosem a necessidade de atendimento pelo call center. Isso será possível através do, nova funcionalidade do aplicativo lançada nesta segunda-feira (8), no Palácio Anchieta, pelo governo do Estado

“É impressionante e inaceitável alguém cometer violência contra a mulher simplesmente por ela ser uma mulher. Implantamos uma política para as mulheres. Os instrumentos que criamos são pela necessidade de mudanças. Esse machismo enraizado precisa ser combatido com orientação e também com punição”, declara o governador Renato Casagrande.

Your browser does not support the audio element. Vítimas de violência doméstica no ES vão poder acionar a PM por aplicativo

O objetivo do serviço é atender as capixabas em risco que não conseguirem solicitar o apoio de uma viatura policial discando para o 190. Para acessar o SOS Marias, é preciso fazer o download (baixar) do aplicativo 190 ES, disponível para os sistemas Android e IOS.

Após o cadastro, basta acionar o botão SOS Marias. Os campos relativos à localização da solicitante (município, bairro, logradouro e número do logradouro) serão preenchidos automaticamente através da localização do aparelho celular por GPS.

Em seguida, a vítima deve clicar no botão de solicitar viatura. A partir daí, será gerada uma ocorrência na tela do computador do responsável pelo envio de viaturas que atua dentro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes).

O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, explica que, dessa forma, o operador saberá imediatamente de que se trata de uma ocorrência de violência doméstica e determinará o envio de socorro o mais rápido possível.

"Essa ferramenta vem se somar ao aplicativo do Ciodes 190 permitindo que as vítimas da violência doméstica possam pular a etapa do telefonista e já se comunicar diretamente, por um simples toque, com o operador do Ciodes que se comunica com a viatura. Esperamos com isso ter maior agilidade para socorrê-las no momento em que elas precisam do amparo do Estado", disse.