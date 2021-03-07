Governadores articulam anúncio de medidas restritivas em conjunto

Renato Casagrande em visita de governadores ao laboratório União Química, em Brasília: articulação também para compra de vacinas Crédito: Vera Canfran / GovernoES

Governadores articulam anunciar conjuntamente medidas restritivas a fim de reduzir o avanço da Covid-19 no Brasil. Eles concordaram em divulgar ações até o dia 14 de março, pelo menos. O país atravessa o pior momento da pandemia, com recordes diários de mortes. Renato Casagrande , do Espírito Santo , integra o grupo.

O pedido de uma ação nacional chegou a ser feito para o Ministério da Saúde , mas a resposta foi a de que o presidente Jair Bolsonaro não deixa.

A ideia é a de que entre no pacto algumas iniciativas básicas, que sirva para todos, e que, a partir disso, cada um tome outras decisões de acordo com a necessidade local.

O principal objetivo é o de comunicar a população de que o momento é crítico e pede que a circulação seja reduzida imediatamente, sendo a forma de diminuir a ocupação nos hospitais.

Segundo o governador Wellington Dias (PT-PI), porta-voz do grupo, alguns pontos que podem entrar nesse acordo nacional são o de proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir de um determinado horário e o de impedimento de eventos com aglomeração.

O plano ainda está em discussão neste domingo (7), e 21 Estados já concordaram em apoiar o pacto. A consulta ainda está aberta para os que ainda não aderiram.