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Contra avanço da Covid-19

Governadores articulam anúncio de medidas restritivas em conjunto

Renato Casagrande faz parte do grupo que se mobiliza para adotar nova ação de enfrentamento à pandemia; ações estão previstas até pelo menos o próximo dia 14

Publicado em 07 de Março de 2021 às 20:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 mar 2021 às 20:24
Renato Casagrande participa de visita ao laboratório União Química, em Brasília
Renato Casagrande em visita de governadores ao laboratório União Química, em Brasília: articulação também para compra de vacinas Crédito: Vera Canfran / GovernoES
Governadores articulam anunciar conjuntamente medidas restritivas a fim de reduzir o avanço da Covid-19 no Brasil. Eles concordaram em divulgar ações até o dia 14 de março, pelo menos. O país atravessa o pior momento da pandemia, com recordes diários de mortes. Renato Casagrande, do Espírito Santo, integra o grupo. 
O pedido de uma ação nacional chegou a ser feito para o Ministério da Saúde, mas a resposta foi a de que o presidente Jair Bolsonaro não deixa.
A ideia é a de que entre no pacto algumas iniciativas básicas, que sirva para todos, e que, a partir disso, cada um tome outras decisões de acordo com a necessidade local.

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O principal objetivo é o de comunicar a população de que o momento é crítico e pede que a circulação seja reduzida imediatamente, sendo a forma de diminuir a ocupação nos hospitais.
Segundo o governador Wellington Dias (PT-PI), porta-voz do grupo, alguns pontos que podem entrar nesse acordo nacional são o de proibição de venda de bebidas alcoólicas a partir de um determinado horário e o de impedimento de eventos com aglomeração.
O plano ainda está em discussão neste domingo (7), e 21 Estados já concordaram em apoiar o pacto. A consulta ainda está aberta para os que ainda não aderiram.
Os Estados que já estão juntos são Piauí, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Pará, Distrito Federal, Alagoas, Minas Gerais, Ceará, Sergipe, Goiás, Maranhão, Amazonas, Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

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