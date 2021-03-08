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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.576 mortes e passa dos 336mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 24 mortes e 1.331 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 08 de Março de 2021 às 17:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2021 às 17:08
Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Número de infectados com o novo coronavírus voltou a aumentar no Crédito: Fernando Madeira
Mais 24 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta segunda-feira (08), totalizando 6.576 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.331 novos casos, chegando a 336.218 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 43.168. Serra aparece em segundo, com 42.116 confirmações da doença, seguido por Vitória (37.057) e Cariacica (26.156). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.657 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.840), em Vila Velha. 
Até esta sexta-feira (05), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 317.015, sendo 1.431 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença se mantém em 2% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 151.188 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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