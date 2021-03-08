Cachoeiro começa vacinação da segunda dose em idosos acima de 90 anos

Cachoeiro começa a vacinação da 2ª dose em idosos acima de 90 anos Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

Segundo a prefeitura , o município recebeu na última quinta-feira (4), 2.110 novas doses, e destas, 670 são direcionadas à segunda aplicação em idosos acima de 90 anos, que acontecerá de forma domiciliar. No total, mil cachoeirenses com mais de 90 anos receberam a primeira dose.

Desde que a vacinação contra Covid-19 começou a ser feita em Cachoeiro, o município recebeu 14.683 doses e 12.816 pessoas já foram vacinadas. Também estão recebendo a segunda dose, os trabalhadores da saúde. Os idosos acolhidos em instituições de longa permanência de idosos (ILPIs) do município e seus cuidadores já receberam as duas doses da vacina.

APLICAÇÃO DOMICILIAR DA PRIMEIRA DOSE É ENCERRADA

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou que, a partir desta segunda-feira (8), a aplicação domiciliar da primeira dose em pessoas acima de 90 anos estará encerrada. Caso algum morador desta faixa etária ainda não tenha tomado a vacina, os familiares deverão procurar a Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.