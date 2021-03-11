Coronavírus: Matriz de Risco do ES deve passar por mudanças

última Matriz de Risco divulgada pelo governo do Estado Crédito: Governo do Espírito Santo

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o governo também estuda a possibilidade de adotar medidas que devem ser seguidas por todos os 78 municípios capixabas. O objetivo principal é conter o avanço da pandemia observado em outras regiões.

"É possível que a gente atualize algumas medidas e que o Estado passe a ter algumas restrições a serem adotadas, ou na matriz de risco, de acordo aos níveis, ou algumas medidas transversais que se apliquem a todos os municípios. Essas medidas estão sendo avaliadas e amanhã (sexta) a conclusão será anunciada pelo governador", informa Nésio.

A Matriz de Risco de Convivência considera no eixo de ameaça: o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

Já o eixo de vulnerabilidade considera a taxa de ocupação de leitos potenciais de UTI exclusivos para tratamento da Covid-19, isto é, a disponibilidade máxima de leitos para tratamento da doença. A estratégia de mapeamento de risco teve início no dia 20 de abril.

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

OCUPAÇÃO DE LEITOS

O aumento da taxa de ocupação de leitos destinados a pacientes com complicações decorrentes da Covid-19 desenha a pressão hospitalar registrada no Espírito Santo neste momento. Na marca de 83,84% são considerados os leitos que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) usados para atendimento exclusivo de pacientes com o coronavírus.

A Sesa destaca que em seu plano de expansão serão abertos 158 leitos até o final de abril. A maioria deve ficar disponível ainda neste mês de março. Outros dez já foram entregues no último sábado (6), em Vitória.

Durante entrevista à CBN Vitória, o secretário frisou a importância do distanciamento, o uso de máscara e o isolamento de pacientes suspeitos como medidas essenciais para reduzir o risco e interromper a cadeia de transmissão.

"Sem dúvida alguma nós teremos mais municípios no risco alto e no moderado a partir deste final de semana. Infelizmente, a gente pode viver ao longo de todo esse ano uma crise com a pandemia caso a vacinação não seja acelerada e a gente não consiga ter maior coesão social" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde