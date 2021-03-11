Um ano de pandemia: secretário avalia enfrentamento à Covid-19 no ES

Nesta quinta-feira, 11 de março de 2021, um ano da pandemia, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou, em entrevista exclusiva à CBN Vitória, que "estamos na iminência de que o colapso nacional possa transbordar sobre o Espírito Santo".
Segundo Nésio, há elementos que levam a crer que uma nova aceleração de casos e mortes em decorrência da Covid-19 será tendência a partir de agora no Espírito Santo, podendo chegar em junho e julho com o dobro de óbitos já registrados em todo o ano passado. Por conta da pressão de novos casos, mais cidades devem migrar para risco alto e moderado já a partir desta sexta-feira (12), assim como novas medidas serão anunciadas pelo governo do Estado para reduzir a circulação de pessoas. Confira abaixo a entrevista na íntegra:
Um ano de pandemia: entrevista com o secretário da Saúde do ES, Nésio Fernandes