Planos de saúde de outros Estados pediram apoio para atender pacientes no ES

UTI para pacientes com Covid-19 no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: TV Gazeta

O agravamento da pandemia no Brasil está levando Estados a pedir ajuda a outros entes federativos para receberem doentes contaminados com a Covid-19. O Espírito Santo é um dos que recebeu pacientes de outras localidades . No entanto, além das administrações públicas, empresas privadas do ramo da saúde também estão pedindo auxílio para a internação de vítimas da doença.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, planos de saúde de outros Estados solicitaram ajuda ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo para acolher e internar pacientes. A informação foi dada em entrevista à CBN Vitória.

“Planos de saúde de outros Estados chegaram a fazer contato comigo semana passada, vendo se o SUS poderia atender pacientes deles. Planos de saúde de outros Estados me procuraram solicitando apoio para atender pacientes deles no SUS no Espírito Santo. Já temos diversos Estados cotidianamente solicitando apoio e ajuda e, infelizmente, nós estamos, neste momento, sem condições de poder abrir vagas para atender pessoas de fora”, disse.

No entanto, Nésio afirma que este é um movimento que pode acontecer de forma incontrolável, já que municípios próximos à divisa do Espírito Santo podem trazer pacientes de maneira espontânea em busca de atendimento em hospitais capixabas.