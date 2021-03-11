Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 aumenta para 83,84% no ES

Cronograma de entregas dos novos leitos de UTI
70 leitos até o dia 15 de março
• 10 no Hospital de Vitória (já entregues)
• 20 no Hospital Santa Mônica
• 18 no Hospital Dório Silva
• 22 no Hospital Estadual de São José do Calçado
48 leitos até o final de março
• 30 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência
• 10 no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares
• 8 no Hospital Estadual de Vila Velha
40 leitos até o final de abril
• 20 no Hospital Materno Infantil da Serra
•10 no Hospital Geral de Linhares
• 10 no Hospital Estadual de Vila Velha
IMPACTOS NO MAPA DE RISCO
Entenda como funciona a matriz de risco
Eixo vulnerabilidade
•Formado pela taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente, diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do estado.
Eixo ameaça
• Composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.