Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 aumenta para 83,84% no ES

Estado ultrapassou a marca de 80% na ocupação de leitos de UTI Crédito: Fernando Madeira

O Espírito Santo atingiu, na manhã desta quinta-feira (11), a marca de 83,84%de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com complicações decorrentes da Covid-19. Os números são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) , atualizados às 11h10 desta quinta. Nele, são considerados os leitos que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e que estão sendo destinados ao atendimento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus.

Nesta quarta-feira (10), o Estado já havia atingido 80% de leitos de UTI ocupados. Este nível de uso impacta diretamente na matriz de risco estadual — ferramenta com diretrizes e ações de combate à doença em território capixaba –, além de ser gatilho para interromper a ajuda a pacientes que precisam ser transferidos de outros Estados para o Espírito Santo devido à crise sanitária.

Cronograma de entregas dos novos leitos de UTI 70 leitos até o dia 15 de março • 10 no Hospital de Vitória (já entregues) • 20 no Hospital Santa Mônica • 18 no Hospital Dório Silva • 22 no Hospital Estadual de São José do Calçado 48 leitos até o final de março • 30 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência • 10 no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares • 8 no Hospital Estadual de Vila Velha 40 leitos até o final de abril • 20 no Hospital Materno Infantil da Serra •10 no Hospital Geral de Linhares • 10 no Hospital Estadual de Vila Velha

IMPACTOS NO MAPA DE RISCO

Ainda assim, com o índice acima de 80% crescem as chances dos municípios serem classificados como de risco moderado ou alto para a transmissão da Covid-19. Ou seja, de voltarem a conviver com restrições mais rígidas em atividades socioeconômicas, definidas pela matriz de risco estadual. A expectativa é que o 48º mapa de risco seja divulgado nesta sexta-feira (12).

Entenda como funciona a matriz de risco Eixo vulnerabilidade •Formado pela taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente, diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do estado. Eixo ameaça • Composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

COMO FICA A AJUDA A OUTROS ESTADOS?

Desde que o Espírito Santo tem ofertado ajuda a pacientes de outros Estados do Brasil, as autoridades deixaram claro que esse ato não geraria prejuízo aos capixabas e estabeleceram que a ocupação de 80% das UTIs serviria como parâmetro para interromper tal assistência.

Nesta quarta-feira (10), quando o Estado atingiu 80% de ocupação dos leitos de UTI, a Sesa explicou que é necessário que o índice de ocupação se mantenha "em um comportamento sustentado" para que então alguma decisão sobre as transferências de pacientes de outros Estados seja tomada. A pasta, no entanto, não esclareceu quantos dias com a taxa neste nível seriam necessários para que houvesse a interrupção.

FILA DE AMBULÂNCIAS EM HOSPITAL NO ES

Referência para o tratamento de Covid-19 no Espírito Santo, o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, registrou fila de ambulâncias nesta quarta-feira (10). Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra alguns veículos e pacientes na entrada do local. A Sesa esclarece que o registro não tem relação com falta de vagas, uma vez que o Estado não colapsou e ainda há previsão de expansão de leitos.

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