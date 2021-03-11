Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 aumenta para 83,84% no ES

Nesta quarta-feira (10), o Estado já havia atingido 80% dos leitos de UTI ocupados. Este nível de uso impacta diretamente na matriz de risco estadual – ferramenta com diretrizes e ações de combate à doença em território capixaba

Publicado em 11 de Março de 2021 às 12:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2021 às 12:21
Imagens da chegada dos pacientes de Manaus infectados pelo coronavírus ao Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra
Estado ultrapassou a marca de 80% na ocupação de leitos de UTI Crédito: Fernando Madeira
O Espírito Santo atingiu, na manhã desta quinta-feira (11), a marca de 83,84%de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com complicações decorrentes da Covid-19.  Os números são do Painel de Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), atualizados às 11h10 desta quinta. Nele, são considerados os leitos que fazem parte do Sistema Único de Saúde (SUS) e que estão sendo destinados ao atendimento exclusivo de pacientes com o novo coronavírus.
 Nesta quarta-feira (10), o Estado já havia atingido 80% de leitos de UTI ocupados. Este nível de uso impacta diretamente na matriz de risco estadual — ferramenta com diretrizes e ações de combate à doença em território capixaba –, além de ser gatilho para interromper a ajuda a pacientes que precisam ser transferidos de outros Estados para o Espírito Santo devido à crise sanitária.
Apesar da maior pressão hospitalar, a Sesa reforça que em momento algum o Estado colapsou e enfatiza o plano de expansão de leitos de UTI já anunciado pelo governador Renato Casagrande: serão abertos 158 leitos até o final de abril. A maioria deve ficar disponível ainda neste mês de março, e dez já foram entregues no último sábado (6), em Vitória.

Veja Também

Um ano de pandemia: secretário avalia enfrentamento à Covid-19 no ES

Cronograma de entregas dos novos leitos de UTI

70 leitos até o dia 15 de março

 • 10 no Hospital de Vitória (já entregues)

 • 20 no Hospital Santa Mônica 

• 18 no Hospital Dório Silva 

• 22 no Hospital Estadual de São José do Calçado

 48 leitos até o final de março

 • 30 no Hospital Estadual de Urgência e Emergência

 • 10 no Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares

 • 8 no Hospital Estadual de Vila Velha

 40 leitos até o final de abril

 • 20 no Hospital Materno Infantil da Serra

 •10 no Hospital Geral de Linhares

 • 10 no Hospital Estadual de Vila Velha

IMPACTOS NO MAPA DE RISCO

Ainda assim, com o índice acima de 80% crescem as chances dos municípios serem classificados como de risco moderado ou alto para a transmissão da Covid-19. Ou seja, de voltarem a conviver com restrições mais rígidas em atividades socioeconômicas, definidas pela matriz de risco estadual. A expectativa é que o 48º mapa de risco seja divulgado nesta sexta-feira (12).

Entenda como funciona a matriz de risco

Eixo vulnerabilidade

 •Formado pela taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), considerando o total de vagas ocupadas atualmente, diante de todas as disponibilizadas durante o período de maior expansão da rede do estado.

Eixo ameaça

 • Composto pelo coeficiente de casos ativos nos últimos 28 dias, pela quantidade de testes realizada a cada mil habitantes e pela média móvel de mortes dos últimos 14 dias. Todos são indicadores particulares a cada município.

COMO FICA A AJUDA A OUTROS ESTADOS?

Desde que o Espírito Santo tem ofertado ajuda a pacientes de outros Estados do Brasil, as autoridades deixaram claro que esse ato não geraria prejuízo aos capixabas e estabeleceram que a ocupação de 80% das UTIs serviria como parâmetro para interromper tal assistência.

Veja Também

Quando a vacina vai impactar no número de mortes e internações no ES?

Nesta quarta-feira (10), quando o Estado atingiu 80% de ocupação dos leitos de UTI, a Sesa explicou que é necessário que o índice de ocupação se mantenha "em um comportamento sustentado" para que então alguma decisão sobre as transferências de pacientes de outros Estados seja tomada. A pasta, no entanto, não esclareceu quantos dias com a taxa neste nível seriam necessários para que houvesse a interrupção.

FILA DE AMBULÂNCIAS EM HOSPITAL NO ES

Referência para o tratamento de Covid-19 no Espírito Santo, o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, registrou fila de ambulâncias nesta quarta-feira (10). Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra alguns veículos e pacientes na entrada do local. A Sesa esclarece que o registro não tem relação com falta de vagas, uma vez que o Estado não colapsou e ainda há previsão de expansão de leitos. 
A direção do hospital informou que foram admitidos 15 pacientes ao longo do dia. "Todos, após chegarem ao hospital, são cadastrados e classificados antes de serem encaminhados para os leitos, o que faz parte da rotina de transferência", esclareceu. A gestão ainda afirmou que "como a admissão dos pacientes não ocorre com hora marcada, pode haver coincidência da chegada de mais de uma ambulância no mesmo horário", mas que "mesmo dentro da ambulância, os pacientes continuam sendo assistidos por profissionais".

Veja Também

Covid-19: Vila Velha abre agendamento para idosos acima de 75 anos

Veja quais municípios vão iniciar vacinação de idosos a partir de 75 anos

Empresas reforçam máscaras e home office diante da 3ª onda da Covid no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande SESA Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A histórica condenação da Lafarge, a grande empresa do setor de cimento, por fomentar o terrorismo internacional
Imagem de destaque
São Jorge: de santo 'cassado' a guerreiro que vive na Lua
Imagem de destaque
Quem foi São Jorge, padroeiro do Rio de Janeiro e da Inglaterra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados