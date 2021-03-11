Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

Covid-19: Vila Velha abre agendamento para idosos acima de 75 anos

Município recebeu  1.287 doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar o novo público-alvo de 75 a 79 anos

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:52

Publicado em 

11 mar 2021 às 11:52
Distribuição e vacinação na Grande Vitória
Data: 19/01/2021 -Maria Benícia Marques, 76, primeira idosa a receber a vacina contrra a Covid-19 em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
O município de Vila Velha recebeu  1.287 doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar o novo público-alvo de 75 a 79 anos. Dessas, mil doses serão disponibilizadas na tarde desta quinta-feira (11) às 16h, no agendamento on-line no site da prefeitura. As vacinas serão administradas no sábado (13), no Boulevard Shopping.
A meta do público-alvo de 75 a 79 anos, estabelecida pelo Estado para o município, é vacinar 8.583 idosos dessa faixa etária. A Secretaria de Saúde está imunizando, nesse momento, idosos acima de 80 anos e trabalhadores da saúde.
Para a Campanha de Imunização Contra a Covid- 19, Vila Velha tem como meta imunizar, com a primeira dose da vacina, 90% do público alvo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, o que corresponde a 29.314 pessoas (13,42% do estado). Até a tarde da última terça-feira (9), Vila Velha imunizou 20.906 pessoas com a primeira dose da vacina, ou seja, 71,17 % da meta estabelecida.

AGENDAMENTO

Para receber o imunizante, o morador deverá acessar o site da PMVV (www.vilavelha.es.gov.br) e agendar sua vacina em qualquer um dos postos disponíveis.

Veja Também

Veja quais municípios vão iniciar vacinação de idosos a partir de 75 anos

Quando a vacina vai impactar no número de mortes e internações no ES?

ES quer comprar doses suficientes para vacinar adultos acima dos 30 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Vila Velha Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados