Covid-19: Vila Velha abre agendamento para idosos acima de 75 anos

O município de Vila Velha recebeu 1.287 doses da vacina contra a Covid-19 para imunizar o novo público-alvo de 75 a 79 anos. Dessas, mil doses serão disponibilizadas na tarde desta quinta-feira (11) às 16h, no agendamento on-line no site da prefeitura. As vacinas serão administradas no sábado (13), no Boulevard Shopping.
A meta do público-alvo de 75 a 79 anos, estabelecida pelo Estado para o município, é vacinar 8.583 idosos dessa faixa etária. A Secretaria de Saúde está imunizando, nesse momento, idosos acima de 80 anos e trabalhadores da saúde.
Para a Campanha de Imunização Contra a Covid- 19, Vila Velha tem como meta imunizar, com a primeira dose da vacina, 90% do público alvo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, o que corresponde a 29.314 pessoas (13,42% do estado). Até a tarde da última terça-feira (9), Vila Velha imunizou 20.906 pessoas com a primeira dose da vacina, ou seja, 71,17 % da meta estabelecida.
AGENDAMENTO
Para receber o imunizante, o morador deverá acessar o site da PMVV (www.vilavelha.es.gov.br) e agendar sua vacina em qualquer um dos postos disponíveis.