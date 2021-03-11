Covid-19: Vila Velha abre agendamento para idosos acima de 75 anos

Data: 19/01/2021 -Maria Benícia Marques, 76, primeira idosa a receber a vacina contrra a Covid-19 em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A meta do público-alvo de 75 a 79 anos, estabelecida pelo Estado para o município, é vacinar 8.583 idosos dessa faixa etária. A Secretaria de Saúde está imunizando, nesse momento, idosos acima de 80 anos e trabalhadores da saúde.

Para a Campanha de Imunização Contra a Covid- 19, Vila Velha tem como meta imunizar, com a primeira dose da vacina, 90% do público alvo estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde, o que corresponde a 29.314 pessoas (13,42% do estado). Até a tarde da última terça-feira (9), Vila Velha imunizou 20.906 pessoas com a primeira dose da vacina, ou seja, 71,17 % da meta estabelecida.

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