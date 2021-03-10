Veja quais municípios vão iniciar vacinação de idosos a partir de 75 anos

Com a chegada de 50,2 mil novas doses de vacina contra a Covid-19, algumas prefeituras da Grande Vitória iniciam a vacinação de idosos de 75 a 79 anos nesta quinta-feira (11). De acordo com o Painel de Vacinação, o Espírito Santo já recebeu 316.620 doses dos compostos da Coronavac e da Oxford/Astrazeneca.
Em Guarapari, as aplicações acontecem entre quinta-feira (11) e sexta-feira (12), de 8h às 12h, e no sábado (13), das 8h às 17h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. O atendimento será por drive-thru. Nesta modalidade, as pessoas não precisam sair do carro para receberem o medicamento.
Para evitar aglomerações, a vacina também estará disponível para o mesmo público, sem o formato drive-thru, na quadra da escola municipal Zilnete Pereira Guimarães, na Rua Veneza, nº 135, no bairro Praia do Morro. A prefeitura destaca que é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.
FUNDÃO
Em Fundão, a prefeitura informou que as aplicações estão sendo realizadas nas residências nos grupos prioritários. Neste momento, estão sendo vacinados os idosos de 80 a 84 anos. Quanto à chegada de novas doses, a expectativa é de que o município receba os imunizantes entre quinta (11) e sexta-feira (12).
VIANA
Ainda na quinta-feira (11), começam a ser vacinados os idosos da mesma faixa etária que moram em Viana. Às 8h, haverá uma vacinação simbólica na Unidade Básica de Saúde de Vila Bethânia. O governador Renato Casagrande vai participar da cerimônia. Após o evento, os idosos serão vacinados em casa. O grupo será acionado pelos agentes de saúde do município.
A secretária de Saúde Jaqueline Jubini explica que o município possui uma estrutura com 18 unidades de saúde e 100% de cobertura do Programa de Estratégia da Família. Até o momento, 100% dos idosos acima de 60 anos institucionalizados, 100% das pessoas com deficiência física institucionalizada, 100% dos funcionários das Instituições de Longa Permanência (ILP) já foram vacinados com as duas doses.
Todos os idosos com 90 anos ou mais e de 83 a 89 anos foram imunizados com a primeira dose. Já para os profissionais da saúde, a vacinação com a segunda dose segue em andamento, com 28% desse grupo vacinado até o momento. Desse mesmo público, 60 % já receberam a primeira dose do imunizante.
CARIACICA
Em Cariacica, a imunização será no sábado (13). O agendamento estará disponível a partir das 12h desta quinta-feira (11). Para isso, basta acessar o site Vacina Cariacica e marcar o dia, horário e unidade de saúde para receber a dose. Atualmente, a Semus está realizando o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 80 a 84 anos (primeira dose).
A vacina está disponível nas unidades de saúde de São Francisco, Santa Bárbara, Flexal, Nova Rosa da Penha, Itaquari, Mucuri, Rio Marinho, Santa Fé, Cariacica Sede, Vila Graúna, Oriente, Novo Brasil e Bela Aurora. Os idosos devem apresentar cartão de vacina, documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS.
VILA VELHA
O município de Vila Velha informou que recebeu 1.287 doses para iniciar a vacinação deste público. Dessas, mil doses serão disponibilizadas na tarde desta quinta-feira (11) às 16h, no agendamento on-line no site da prefeitura. As vacinas serão administradas no sábado (13), no Boulevard Shopping.
Para receber o imunizante, o morador deverá acessar o site da PMVV e agendar sua vacina em qualquer um dos postos disponíveis.
VITÓRIA
Com a chegada de 3.460 novas doses da vacina contra a Covid à capital, a Secretaria de Saúde de Vitória abrirá, nesta sexta-feira (12), às 14h, o agendamento on-line para a primeira dose do imunizante para trabalhadores ativos da saúde e idosos 75 a 79 anos.
A imunização acontecerá no sábado (13). Para fazer o agendamento on-line, basta acessar o Agendamento Vitória ou usar o aplicativo Vitória Online.
A vacinação de idosos com 75 anos ou mais acontecerá nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Santa Luiza e Conquista e também na Igreja Batista de Jardim da Penha. Já os trabalhadores da saúde serão imunizados nas unidades de saúde de Itararé e Centro.
Atualização
11/03/2021 - 11:57
A reportagem foi atualizada na manhã desta quinta-feira (11) após a Prefeitura de Vila Velha anunciar o agendamento para vacinação de idosos nessa faixa etária.