Veja quais municípios vão iniciar vacinação de idosos a partir de 75 anos

Idosos de 75 anos começam a ser vacinados nesta quinta-feira (11) Crédito: Nailana Thiely / Ascom Uepa

Em Guarapari , as aplicações acontecem entre quinta-feira (11) e sexta-feira (12), de 8h às 12h, e no sábado (13), das 8h às 17h, no Complexo Esportivo Maurice Santos, em Muquiçaba. O atendimento será por drive-thru. Nesta modalidade, as pessoas não precisam sair do carro para receberem o medicamento.

Para evitar aglomerações, a vacina também estará disponível para o mesmo público, sem o formato drive-thru, na quadra da escola municipal Zilnete Pereira Guimarães, na Rua Veneza, nº 135, no bairro Praia do Morro. A prefeitura destaca que é preciso levar CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência em nome do vacinado ou do responsável.

FUNDÃO

Em Fundão , a prefeitura informou que as aplicações estão sendo realizadas nas residências nos grupos prioritários. Neste momento, estão sendo vacinados os idosos de 80 a 84 anos. Quanto à chegada de novas doses, a expectativa é de que o município receba os imunizantes entre quinta (11) e sexta-feira (12).

VIANA

Ainda na quinta-feira (11), começam a ser vacinados os idosos da mesma faixa etária que moram em Viana . Às 8h, haverá uma vacinação simbólica na Unidade Básica de Saúde de Vila Bethânia. O governador Renato Casagrande vai participar da cerimônia. Após o evento, os idosos serão vacinados em casa. O grupo será acionado pelos agentes de saúde do município.

A secretária de Saúde Jaqueline Jubini explica que o município possui uma estrutura com 18 unidades de saúde e 100% de cobertura do Programa de Estratégia da Família. Até o momento, 100% dos idosos acima de 60 anos institucionalizados, 100% das pessoas com deficiência física institucionalizada, 100% dos funcionários das Instituições de Longa Permanência (ILP) já foram vacinados com as duas doses.

Todos os idosos com 90 anos ou mais e de 83 a 89 anos foram imunizados com a primeira dose. Já para os profissionais da saúde, a vacinação com a segunda dose segue em andamento, com 28% desse grupo vacinado até o momento. Desse mesmo público, 60 % já receberam a primeira dose do imunizante.

CARIACICA

Em Cariacica , a imunização será no sábado (13). O agendamento estará disponível a partir das 12h desta quinta-feira (11). Para isso, basta acessar o site Vacina Cariacica e marcar o dia, horário e unidade de saúde para receber a dose. Atualmente, a Semus está realizando o agendamento para a vacinação contra a Covid-19 de idosos de 80 a 84 anos (primeira dose).

A vacina está disponível nas unidades de saúde de São Francisco, Santa Bárbara, Flexal, Nova Rosa da Penha, Itaquari, Mucuri, Rio Marinho, Santa Fé, Cariacica Sede, Vila Graúna, Oriente, Novo Brasil e Bela Aurora. Os idosos devem apresentar cartão de vacina, documento de identificação com foto, CPF ou cartão do SUS.

VILA VELHA

Para receber o imunizante, o morador deverá acessar o site da PMVV e agendar sua vacina em qualquer um dos postos disponíveis.

VITÓRIA

Com a chegada de 3.460 novas doses da vacina contra a Covid à capital, a Secretaria de Saúde de Vitória abrirá, nesta sexta-feira (12), às 14h, o agendamento on-line para a primeira dose do imunizante para trabalhadores ativos da saúde e idosos 75 a 79 anos.

A imunização acontecerá no sábado (13). Para fazer o agendamento on-line, basta acessar o Agendamento Vitória ou usar o aplicativo Vitória Online.

A vacinação de idosos com 75 anos ou mais acontecerá nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Santa Luiza e Conquista e também na Igreja Batista de Jardim da Penha. Já os trabalhadores da saúde serão imunizados nas unidades de saúde de Itararé e Centro.