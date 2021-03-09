O governo do Estado vai receber 50,2 mil doses de vacina contra a Covid-19 até quinta-feira (11). Com o novo lote, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai concluir a vacinação dos idosos de 80 a 84 anos e dar início à imunização de quem tem 75 a 79 anos em alguns municípios.
O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande na manhã desta terça-feira (9). De acordo com o Painel de Vacinação, o Espirito Santo recebeu 316.620 doses dos compostos Coronavac e Oxford/Astrazeneca. Desse total, 289.440 foram distribuídas, sendo que 151.188 pessoas receberam a primeira dose e 42.045 a segunda aplicação dos imunizantes.
Covid-19 - ES recebe 50 mil doses e começa a vacinar idosos acima de 75 anos