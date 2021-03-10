Tribunal de Contas fiscaliza estrutura para vacinação nas cidades do ES

O médico havia recorrido da primeira condenação do Tribunal de Contas, no ano passado Crédito: Arquivo/AG

Um grupo formado por 20 auditores já visitou 60 cidades para acompanhar o andamento da imunização local. O órgão solicitou os planos municipais de imunização contra a Covid-19 de todos os municípios do Estado.

Além da questão encontrada nos cartões de vacinação, a auditoria dos dados apontou deficiências nos planos municipais e nos processos de vacinação empregados até o momento. O relatório foi produzido pela equipe técnica do Tribunal de Contas e julgado em sessão realizada terça-feira (9). O resultado foi apresentado a jornalistas nesta quarta-feira (10), pela internet.

Por meio de um questionário on-line, os auditores levantaram informações a respeito da capacidade de mão-de-obra e de armazenamento dos imunobiológicos, registro dos imunizados e outros aspectos relacionados ao controle das vacinas. Ponto Belo e Conceição da Barra não enviaram as informações.

O relator do processo é o conselheiro Domingos Augusto Taufner. O presidente do TCE-ES Rodrigo Chamoun explicou que em 2020, foram abertas três frentes de trabalho. Uma relacionada ao controle efetivo das despesas e receitas. Outra, sobre o controle dos contratos emergenciais e a última de orientação.

"Neste ano, estamos com três novas frentes de ação. A primeira, relacionada à educação, para verificarmos os métodos de ensino. A segunda são auditorias para fiscalizarmos o respeito às regras sanitárias. E a terceira são os auditores em campo para auditar estratégias de vacinação" Rodrigo Chamoun - Presidente do TCE-ES

Na avaliação dele, os gestores públicos devem garantir a qualidade da vacina com a segurança adequada. “Essa é a principal tarefa agora. Todos os gestores precisam cuidar da saúde da vacina, como cuidam da saúde de seus próprios filhos. As vacinas precisam estar em lugares seguros, com armazenamento adequado. Tudo isso visa garantir a qualidade na imunização da população capixaba”, destaca Chamoun.

O vice-presidente da Corte e relator do processo, conselheiro Domingos Taufner, enfatizou que a fiscalização da imunização é uma iniciativa do Tribunal para acompanhar as ações do Estado e de municípios no combate à pandemia. As recomendações serão enviadas aos municípios o "mais breve". Não há definição de prazo para que sejam feitas as adequações indicadas pelo TCE-ES.

“Não chegamos ao final porque ainda estamos em vacinação. Nosso Estado tem controlado razoavelmente a pandemia, mas é preciso aprimorar. Na terça-feira (09), o Plenário aprovou rito sumário, dado o momento que estamos vivenciando. Para as situações que não foram corrigidas, podem haver punições”, frisa.

Arquivos & Anexos TCE-ES: relatório de acompanhamento Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit. Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Idosos estão no grupo prioritário de vacinação Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

AS RECOMENDAÇÕES

Além da recomendação de atualização das informações no cartão de vacinação, o relator fez ainda outras 13 recomendações às 78 cidades capixabas. Entre elas, manter os planos de imunizações contra a Covid-19 atualizados e disponibilizados em seus respectivos portais de transparência.

À Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), as recomendações foram que, no caso de os registros estarem sendo enviados além das 48 horas, em razão da instabilidade do sistema de informação do Ministério da Saúde , apoie os municípios no que for possível, reportando tais empecilhos para o governo federal.

Além disso, que disponibilize uma planilha ou arquivo de dados em formato aberto, em seu portal, de modo a informar, por município, o quantitativo de doses distribuídas, o quantitativo de doses aplicadas e o quantitativo de doses registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização.

Por fim, o relatório também recomendou aos 78 municípios capixabas que revejam seus planos de imunização contra o coronavírus, detalhando o que diz respeito aos seguintes quesitos: