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Sonhou e conquistou

Realização: a faxineira de hospital que virou técnica de Enfermagem no ES

Limpando o chão das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Jucelli Siqueira Vitorio da Silva, de 39 anos, observava o trabalho dos profissionais da Saúde; hoje, ela atua na linha de frente em combate à Covid-19 em um hospital de Vila Velha

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:34

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

10 mar 2021 às 15:34
Há 10 anos, Jucelli foi contratada para trabalhar como faxineira no Hospital Evangélico de Vila Velha. Há 4 anos, após um curso profissionalizante, hoje ela ocupa o cargo de técnico de Enfermagem
Há 10 anos, Jucelli foi contratada para trabalhar como faxineira no Hospital Evangélico de Vila Velha. Há 4, após um curso profissionalizante, hoje ela ocupa o cargo de técnica de Enfermagem Crédito: Arquivo pessoal
Essa é uma daquelas histórias que nos enche de perseverança e coragem para não desistir de realizar os nossos sonhos. A capixaba Jucelli Siqueira Vitorio da Silva, de 39 anos, é moradora do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, e dividiu suas conquistas no âmbito profissional com a reportagem de A Gazeta. Jucelli trabalhava como faxineira e hoje atua como técnica de Enfermagem em um hospital do município.
Há exatamente 10 anos, ela conquistou uma vaga de emprego no Hospital Evangélico de Vila Velha (HEVV), sendo contratada para atuar na equipe de limpeza e higienização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) recém-inaugurada. "Como auxiliar de serviços gerais, foi o meu primeiro trabalho no hospital. A experiência foi boa, conheci várias pessoas, fiz amizades e tive grande aprendizagem", disse.
"Foi com esse trabalho que sustentei a minha filha e ainda conquistei um sonho. O hospital foi um divisor de águas em minha vida"
Jucelli Siqueira Vitorio da Silva - Técnica de Enfermagem no Hospital Evangélico de Vila Velha
Ela, que trabalhava como faxineira no HEVV, realizou o sonho de fazer um curso técnico de Enfermagem e há quatro anos foi promovida na unidade. A profissão colocou Jucelli na linha de frente do centro cirúrgico na pandemia da Covid-19
Foi limpando o chão da área hospitalar e higienizando os leitos que ela observou como os técnicos trabalhavam. Jucelli conta que foi encorajada pelos próprios profissionais a fazer o curso na área de Enfermagem porque ela "levava jeito".
"Ao mesmo tempo que eu tirava meu sustento fazendo meu serviço corretamente e limpando o chão, eu sabia que de alguma forma estava ajudando alguém. Enquanto eu limpava, observava os trabalhos dos técnicos e enfermeiros, e, ao mesmo tempo, eles me observavam e falavam para eu fazer o curso porque eu tinha jeito", contou à reportagem.

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A REALIZAÇÃO DE UM SONHO

Mudar de emprego, além de um desafio grande na vida de Jucelli, foi muito bom e, segundo ela, a realização de um grande sonho. "Hoje realizei meu sonho para fazer aquilo que tanto gosto, trabalho no que eu sempre desejei", detalhou a profissional.
E para quem hoje trabalha em uma profissão que não é a "dos sonhos", principalmente para as mulheres que buscaram o que comemorar no Dia Internacional da Mulher, Jucelli aconselha: "Primeiro tenha um propósito, lembre-se sempre que nunca é tarde. Realize seu sonho e, se você acreditar em si mesma, será capaz de tantas coisas que nem imaginamos", compartilhou.
"O hospital é como se fosse a minha família, com ambiente acolhedor, que me permite ser uma mulher e profissional capacitada. Nossa equipe é linha de frente e o maior obstáculo é enfrentar algo desconhecido, sem a possibilidade de desistir. Saímos de casa bem e não sabemos como vamos retornar "
Jucelli Siqueira Vitorio da Silva - Técnica de Enfermagem no Hospital Evangélico de Vila Velha

DESAFIOS NA PANDEMIA

Com todos os cuidados de higiene pessoal e distanciamento social, trabalhar na área de Enfermagem tem sido um desafio para a profissional. À reportagem, Jucelli conta que, agora, os cuidados com a prevenção são potencializados.
"Precisamos tomar todos os cuidados, agora 10 vezes mais. Tenho como desafio sempre mostrar empatia aos pacientes, sem demonstrar medo. Deixar claro que tudo vai passar e dar certo, e que, ao mesmo tempo, precisamos cuidar de nós e dos outros", finalizou.
E no Dia Internacional da Mulher, Jucelli celebrou com gratidão. "Vamos continuar comemorando as conquistas e reconhecendo todas as mulheres. Isso prova que temos força e coragem para superar diariamente todos os empecilhos que estão em nosso caminho", enfatizou a técnica de enfermagem.

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