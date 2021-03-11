No momento, ES não vai receber pacientes de outros Estados

Chegada em Vitória do primeiro paciente de Covid-19 transferido de Santa Catarina Crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)

Rondônia e CBN Vitória. Apesar de ter recebido pacientes com Covid-19 do Amazonas Santa Catarina nas últimas semanas, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o aumento de casos e internações em solo capixaba fez com que o Estado não esteja em condições de ofertar vagas para pacientes de outros locais. A informação foi dada em entrevista à

“Quando tínhamos 250, 270 leitos livres, o ES deu uma demonstração de solidariedade, de poder auxiliar outros Estados brasileiros em situação crítica, em um gesto humanitário, no momento em que a gente tinha muita tranquilidade nessa oferta de leitos. No entanto, na medida em que aquilo que previmos foi se materializando, que era um crescimento (da ocupação de leitos) a partir da semana epidemiológica 8 e 9, nós passamos, então, a restringir (o recebimento de pacientes de fora)”, destacou.

Nésio reforçou que isso não impede que o Estado receba mais pacientes de fora no futuro, quando o cenário da pandemia melhorar novamente, desde que não comprometa a internação de pessoas atingidas pela doença no Espírito Santo.

“Em outro momento, quando a gente esteja vivendo uma nova fase de recuperação, queda de casos e internações, e outros Estados necessitem de ajuda e nós tenhamos condições de ofertar essa ajuda sem comprometer a oferta ao paciente atingido em solo capixaba, nós poderemos voltar, então, a oferecer essa ajuda”, relatou.

Isso não significa que o Espírito Santo esteja passando por dificuldades na oferta de leitos interna. Segundo Nésio, todo o sistema tem capacidade de atender a demanda e novos leitos devem ser disponibilizados na próxima semana.