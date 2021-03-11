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Demanda interna

No momento, ES não vai receber pacientes de outros Estados

Crescimento de casos e ocupação de leitos fez com que Estado suspendesse recebimento de doentes vindos de fora. Secretário garante que não há fila ou falta de leitos para capixabas

Publicado em 11 de Março de 2021 às 13:18

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

11 mar 2021 às 13:18
Aeronave do Corpo de Bombeiros transfere primeiro paciente de Covid-19 de Santa Catarina para o Espírito Santo
Chegada em Vitória do primeiro paciente de Covid-19 transferido de Santa Catarina Crédito: Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC)
Apesar de ter recebido pacientes com Covid-19 do AmazonasRondônia Santa Catarina nas últimas semanas, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que o aumento de casos e internações em solo capixaba fez com que o Estado não esteja em condições de ofertar vagas para pacientes de outros locais. A informação foi dada em entrevista à CBN Vitória.
“Quando tínhamos 250, 270 leitos livres, o ES deu uma demonstração de solidariedade, de poder auxiliar outros Estados brasileiros em situação crítica, em um gesto humanitário, no momento em que a gente tinha muita tranquilidade nessa oferta de leitos. No entanto, na medida em que aquilo que previmos foi se materializando, que era um crescimento (da ocupação de leitos) a partir da semana epidemiológica 8 e 9, nós passamos, então, a restringir (o recebimento de pacientes de fora)”, destacou.

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Nésio reforçou que isso não impede que o Estado receba mais pacientes de fora no futuro, quando o cenário da pandemia melhorar novamente, desde que não comprometa a internação de pessoas atingidas pela doença no Espírito Santo.
“Em outro momento, quando a gente esteja vivendo uma nova fase de recuperação, queda de casos e internações, e outros Estados necessitem de ajuda e nós tenhamos condições de ofertar essa ajuda sem comprometer a oferta ao paciente atingido em solo capixaba, nós poderemos voltar, então, a oferecer essa ajuda”, relatou.
Isso não significa que o Espírito Santo esteja passando por dificuldades na oferta de leitos interna. Segundo Nésio, todo o sistema tem capacidade de atender a demanda e novos leitos devem ser disponibilizados na próxima semana.
“Não temos pacientes em fila de espera, não temos pacientes aguardando por leito Covid. O sistema é capaz de atender toda demanda que chega até ele. E temos uma robusta quantidade de leitos sendo preparados para abrir ao longo das próximas semanas”, completou.

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