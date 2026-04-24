Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra

Bicicletas elétricas eram o alvo de criminosos que sequestraram um motorista de aplicativo e realizaram uma série de assaltos na Serra, na noite de quinta-feira (23). Durante a fuga, tiros atingiram várias casas no bairro Colina de Laranjeiras. A perseguição terminou com um suspeito morto e outros dois foragidos.





Um jovem de 28 anos foi uma das vítimas, no bairro Jardim Limoeiro. "Eles já apontaram a arma pelo vidro traseiro, anunciaram o assalto e pediram a chave da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira, mas um deles montou na bicicleta e o carro saiu na contramão", relatou, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ele não será identificado.





Ele contou que ainda estava pagando o veículo, comprado três meses atrás. "É um bem que a gente luta para poder conquistar. Era um facilitador na minha vida, para eu sair um pouco do trânsito", declarou.