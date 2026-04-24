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Violência e medo

Bikes elétricas eram alvo de bandidos em ação com morte na Serra

Grupo sequestrou motorista de aplicativo, realizou assaltos e amedrontou moradores, antes de ser perseguido pela Guarda Municipal

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:43

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 abr 2026 às 15:43
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra
Jovem de 28 anos teve a bicicleta elétrica roubada por grupo criminoso na Serra Fabrício Christi

Bicicletas elétricas eram o alvo de criminosos que sequestraram um motorista de aplicativo e realizaram uma série de assaltos na Serra, na noite de quinta-feira (23). Durante a fuga, tiros atingiram várias casas no bairro Colina de Laranjeiras. A perseguição terminou com um suspeito morto e outros dois foragidos.


Um jovem de 28 anos foi uma das vítimas, no bairro Jardim Limoeiro. "Eles já apontaram a arma pelo vidro traseiro, anunciaram o assalto e pediram a chave da bike elétrica. Eu tentei tirar pelo menos a minha carteira, mas um deles montou na bicicleta e o carro saiu na contramão", relatou, em entrevista à TV Gazeta. Por segurança, ele não será identificado.


Ele contou que ainda estava pagando o veículo, comprado três meses atrás. "É um bem que a gente luta para poder conquistar. Era um facilitador na minha vida, para eu sair um pouco do trânsito", declarou.

Imóveis foram atingidos

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala de uma casa Fabrício Christi

Os disparos atingiram várias casas. Em uma delas, a bala atravessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala. A aposentada Marlene Moreira contou que só percebeu onde o projétil havia parado depois que um agente entrou no imóvel para procurar. “Meu marido, quando está em casa, vê futebol na sala, e ele não estava. Caso estivesse, poderia acertar alguém”, disse. Apesar do susto, nenhum morador se feriu.

Como tudo começou

A ocorrência começou por volta das 18h, no bairro Oceania, quando o trabalhador foi abordado por quatro homens armados que fingiram ser passageiros. Sob ameaças de morte, o motorista foi forçado a dirigir enquanto os criminosos abordavam pessoas para roubar bicicletas elétricas.


Logo depois, três deles continuaram no carro e tentaram assaltar outras pessoas, até que chegaram a três adolescentes. Eles conseguiram fugir e buscaram ajuda com uma equipe da Guarda Municipal na rotatória da Avenida Mestre Álvaro. Os jovens informaram as características do veículo, um Toyota Yaris branco

Após isso, o carro passou pelo local, momento em que a perseguição começou. Durante a fuga, segundo a Guarda, os criminosos chegaram a atirar.

O grupo entrou com o carro na Rua Monte Pascoal, em Colina de Laranjeiras, que não tem saída, e abandonou o veículo, deixando o motorista no local. Dois suspeitos fugiram armados para a Avenida Braúna, enquanto o terceiro correu em direção aos agentes com uma das mãos na cintura, como se fosse sacar uma arma. Diante da ameaça, os guardas atiraram (veja no vídeo acima)


Segundo testemunhas, os tiros alvejaram algumas residências.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado, porém o suspeito baleado não resistiu e morreu no local. Durante a ocorrência, um morador informou aos agentes que uma arma havia sido arremessada sobre o telhado da casa dele; o armamento foi recolhido.


De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte por intervenção legal de agente do Estado e será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

"Revolta é a palavra"

O motorista trabalhava em outro emprego e decidiu investir em corridas de aplicativo há dois meses. Ele não sabe se vai continuar. "Revolta é a palavra. A gente sai para trabalhar honestamente, tem família. Desde o ocorrido ainda não pude voltar para casa", desabafou a vítima. 


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