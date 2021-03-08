Paralisação dos rodoviários em plena pandemia é cruel e inoportuna

Ônibus lotado devido a protesto de rodoviários nesta segunda-feira (8), na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A manifestação deflagrada pelos rodoviários, com bloqueio de garagens, impôs um duplo sofrimento aos usuários, com registros de longa espera nos pontos e superlotação em coletivos. Por um lado, há o transtorno de quem, pego de surpresa, não conseguiu chegar a consultas médicas, ao trabalho, aos compromissos inadiáveis. Por outro, o risco altíssimo de contaminação por aqueles que precisaram enfrentar as aglomerações nos ônibus.

O Sindirodoviários protesta contra a retirada dos cobradores de dentro dos coletivos, afastados de suas funções pelo governo do Estado desde maio de 2020 em decorrência da pandemia. A decisão é válida enquanto durar o estado de calamidade, como forma de proteger os trabalhadores. Há amparo em lei para movimentos grevistas. Mas a manifestação desta segunda-feira é cruel e inoportuna. É indevida porque, ao contrário de outros setores econômicos, em que houve demissões em massa, os rodoviários contam com estabilidade assegurada e, mesmo aqueles afastados, seguem recebendo seus salários normalmente.