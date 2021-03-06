Furto de fios de cobre é novelo que deve ser desenredado por completo

Área de descarte de resíduos do furto de fios de cobre, embaixo da Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Apesar de algumas apreensões vultosas e de notificações de comércios clandestinos, o negócio floresce. A falta do material no mercado durante a pandemia, devido à paralisação da produção em países como o Chile, e a alta do dólar provocaram um boom no preço da commodity, e o quilo do cobre mais do que duplicou de valor nos últimos meses. Detenções de pequenas porções de fios são a ponta do iceberg de um poderoso arranjo, que movimenta milhões de reais em todo o país.

A corrente é azeitada. Começa com pequenos furtos cometidos, em sua maioria, por usuários de drogas e moradores de ruas cooptados pelas quadrilhas, passa por receptadores e ferros-velhos clandestinos até chegar às mãos de empresários, que derretem os fios e usam notas frias para retornar o material ao mercado lícito, em barras. A partir do momento em que o metal é derretido, o rastreio do material é quase impossível. Desse ponto em diante, o cobre é vendido em apps de comércio eletrônico e em lojas físicas. A “lavagem” do metal pode fazer com que ele seja adquirido até mesmo por empresas de engenharia e tecnologia que, lá na ponta da cadeia, tiveram esse material roubado de suas próprias infraestruturas.

É um esquema muito bem articulado, ao contrário das investigações. Recentemente, em resposta a este jornal sobre a frequência de ocorrências do tipo no Estado, a Polícia Civil informou que “não é possível compilar o número de prisões relacionadas ao furto e receptação, uma vez que os registros ocorrem em cada unidade policial e o sistema não permite a compilação por produto”. Se não existe dado tão básico, pairam dúvidas sobre como pretendem combater o desconhecido.