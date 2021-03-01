Homem é preso suspeito de furtar fios de cobre em Vitória

Fios de cobre apreendidos com suspeito na Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Divulgação / Guarda Municipal de Vitória

Mais uma pessoa foi presa suspeita de furtar fios de cobre em Vitória . A ocorrência foi registrada na noite deste domingo (28), na Curva da Jurema. Com o suspeito foram encontrados 22 metros de fio. Ele e o material foram conduzidos ao DPJ de Vitória.

De acordo com o agente Baeta, da Guarda Municipal de Vitória, equipes faziam patrulhamento quando receberam a informação de um morador de que uma pessoa estaria roubando fios na região da Praça dos Namorados.

“De imediato, fizemos buscas na região e encontramos um suspeito próximo à Curva da Jurema. Ele foi abordado, revistado e foi encontrado com ele aproximadamente 22 metros de fio. O indivíduo foi detido e conduzido ao DPJ para os procedimentos cabíveis”, disse.

Your browser does not support the video tag.

Ainda de acordo com a Guarda, essa é a 19ª pessoa presa pelo órgão por ter cometido furto de fios na Capital apenas em 2021. Mais de 600 quilos do material foram apreendidos este ano.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem para informações sobre os procedimentos adotados com o suspeito. Por nota, informou que o suspeito, que tem 56 anos, foi autuado em flagrante por furto e falsidade ideológica. "Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana", completou.

MOTO RECUPERADA NO BAIRRO DA PENHA

Ainda na noite deste domingo (28), a Guarda Municipal recuperou uma moto no Bairro da Penha. O veículo foi flagrado pelas câmeras do Cerco Inteligente, que enviaram aos guardas a informação de que a moto possuía restrição de furto e roubo.

De acordo com a Guarda Municipal, duas pessoas estariam na moto. Após as buscas, o veículo foi encontrado no Bairro da Penha. Ao chegarem ao local, os agentes perceberam que pessoas próximas do veículo fugiram. A moto foi removida por um guincho e entregue à polícia.