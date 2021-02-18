Prejuízo com roubo de fios de cobre bate meio milhão de reais em Vitória

Criminosos usam área embaixo da Ponte da Passagem e manguezal para descartar resíduos oriundos dos furtos de fios de cobre Crédito: Fernando Madeira

O roubo de fios de cobre nos primeiros 45 dias deste ano em Vitória já resultou em um prejuízo de quase meio milhão de reais. Período em que foi apreendido mais de 600 quilos de cabos que foram furtados, causando danos à iluminação pública e até privada, além da sinalização semafórica da Capital.

O valor, informado pela Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, foi identificado a partir dos registros das ocorrências de subtração dos fios. Em geral, por mês, é estimada uma perda de R$ 70 mil, mas entre o mês de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro, houve um volume bem superior de ocorrências, o que elevou o prejuízo.

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, após as ações realizadas pela Guarda Municipal durante os primeiros 45 dias deste ano, o número de furtos já começou a reduzir. “A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana ainda está fazendo o levantamento, mas já fui informado de que a redução de furtos foi bem significativa”, disse.

Um dos pontos de limpeza dos fios furtados está localizadoao lado do campus da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Os furtos do material ocorrem em vários locais da cidade, mas com mais frequência nas regiões de Jardim da Penha, Orla de Camburi, Praia do Canto, Enseada do Suá e ao longo da Avenida Adalberto Simão Nader. E as ocorrências têm sido cada vez mais audaciosas. Em uma delas um homem resolveu retirar os fios de um poste e acabou caindo após levar um choque

LOCAL DE LIMPEZA DOS FIOS

fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, foi ao local e registrou imagens do que resta após a ação. Um dos pontos de limpeza dos fios furtados está localizado embaixo da Ponte da Passagem, no mangue ao lado do campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . O, foi ao local e registrou imagens do que resta após a ação.

Para descascar os fios, em geral, volumosos e pesados, eles são espalhados pelo chão e pela vegetação da região, para que a borracha que envolve o material seja retirada com mais facilidade. O cobre limpo - sem a borracha - fica mais fácil de ser pesado e vendido.

Após a extração do cobre, o que sobre é o restolho de borracha que fica no local, acumulada, contaminando e assoreando o mangue Crédito: Fernando Madeira

Caminhando pelo local é possível ver o restante do material ainda espalhado e por cima da vegetação local. Após a extração do cobre, o que sobre é o restolho de borracha que fica no local, acumulada, contaminando e assoreando o mangue da cidade.

USUÁRIO DE CRACK E A VENDA

De acordo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginski, desde o início do ano a Guarda Municipal de Vitória tem monitorado estes furtos, identificando os locais onde eles ocorrem com mais frequência, horários e as pessoas envolvidas no crime.

Em geral, a ação ocorre primeiro com o furto do material, que em seguida é descascado para retirar a parte de cobre, evitando assim identificar as vítimas pelo lote dos equipamentos. E ainda evitar uma futura ação da guarda. O material limpo, tendo somente o cobre, fica pronto para ser pesado e vendido a um receptador com mais facilidade.

O material limpo, tendo somente o cobre, fica pronto para ser pesado e vendido a um receptador com mais facilidade Crédito: Fernando Madeira

Segundo Ruginski, a Secretaria de Segurança Urbana tem atuado em conjunto com outras pastas, como a de Meio Ambiente, Assistência Social, Direitos Humanos, considerando que muitos dos envolvidos nos furtos são moradores de rua e usuários de drogas.

“Procuramos ter uma visão mais ampla da situação, e dar a estas pessoas um primeiro atendimento social, separando os que estão em situação de rua por questão social dos criminosos, dos que praticam pequenos delitos”, explicou o secretário.

Na manhã desta quinta-feira (19) foi realizada uma operação com todas as pastas, retirando todo o material que se acumulava e que pertencia aos moradores de rua e que estava na região de Andorinhas.

“Retiramos mais de 800 quilos de material, como colchão, barraca, objetos pessoais, que estavam em desconformidade com a legislação de postura da cidade e que não poderia estar naquele local. E estamos direcionando as pessoas em situação de rua para os abrigos da cidade”, pontuou o secretário.

Retirada do material de moradores em situação de rua que estava em Andorinhas, em Vitória Crédito: Sedec/PMV

AÇÃO CONTRA RECEPTAÇÃO

Em paralelo, explicou Ruginski, a Prefeitura de Vitória tem realizado diversas ações e operações para coibir a receptação dos produtos furtados, no caso, os ferro-velhos. “No Morro da Garrafa, efetuamos a prisão em flagrante de um indivíduo que explorava um ferro-velho clandestino. Ele adquiria o material destes usuários de drogas”, relatou.

Também estão sendo monitorados outros estabelecimentos, verificando se possuem o alvará ambiental, já que se trata de uma atividade poluidora. “Uma força-tarefa para fazer as fiscalizações. Também convocamos alguns representantes deste setor para conscientizá-los que a aquisição de material furtado vai prejudicá-los e informar que vamos intensificar as ações. Eles se mostraram bem receptivos e estão contribuindo”,afirmou.

Embora os furtos tenham se iniciado com a ação isolada de morador de ruas, Ruginski avaliou que já exista um grupo organizado atuando, utilizando os usuários de drogas e moradores de rua para realizaram a captura do material, que é posteriormente revendida a traficantes e a donos de ferro-velho.

Descarte de capas de fios de cobre

ALGUMAS OCORRÊNCIAS DE FURTO EM 2021

10 DE JANEIRO - Homem em flagrante furtando fios de iluminação pública na Avenida Adalberto Simão Nader. Foi detido com uma sacola contendo fios de cobre. Após o flagrante, o suspeito disse que não é brasileiro. Sem portar documentos, afirmou que é natural do Zimbábue, país do continente africano. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória.

14 DE JANEIRO - Presa uma quadrilha que praticava furto de fios e cabos da iluminação pública. Quatro pessoas estavam envolvidas na ocorrência, que resultou na apreensão de mais de meia tonelada de fios e cabos de cobre. Os suspeitos levariam essa fiação para um ferro-velho em Cariacica. A identificação feita pela equipe de inteligência viu a movimentação do veículo após denúncia. Outra pessoa envolvida no esquema foi presa após a quadrilha.

21 DE JANEIRO - Dois homens foram presos no bairro Santa Lúcia sob suspeita de furtar fios e cabos da iluminação pública. Um indivíduo que havia sido abordado pela manhã ajudou a identificar a dupla. O rapaz era suspeito de ter subtraído fios e cabos de iluminação pública. Foi a denúncia desse rapaz abordado que terminou com a prisão da dupla. Os dois homens foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória e autuados.

2 DE FEVEREIRO - Quatro suspeitos foram flagrados furtando fios da iluminação pública, na madrugada, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na Avenida Fernando Ferrari. Todos estavam utilizando bicicletas para carregar os cabos, que tinham cerca de 20m de comprimento. Eles fugiram ao se depararem com a Guarda Civil Municipal, deixando as bicicletas. Um deles foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Vitória.

3 DE FEVEREIRO - Prisão em flagrante de um um homem furtando fios ao lado da sede da Prefeitura de Vitória, em Bento Ferreira. Os agentes tiveram conhecimento da ação do criminoso por meio do videomonitoramento. Ele tentava subir em uma árvore na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes para, assim, retirar os cabos da iluminação pública, quando foi visto nas imagens. O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória.

4 DE FEVEREIRO - Na madrugada, um casal foi preso por furtar fios na Avenida Alberto Torres, em Jucutuquara. Os dois foram conduzidos para a Delegacia Regional de Vitória. Com eles, havia três rolos de, aproximadamente, 50m de fios de cobre, furtados da iluminação pública da capital capixaba.

4 DE FEVEREIRO - Operação montada pela Guarda Civil Municipal conduziu três pessoas para a Delegacia da Praia do Canto. A ação foi realizada em flagrante por receptação de fios e cabos de cobre retirados da iluminação pública. A operação foi integrada com as Secretarias de Desenvolvimento da Cidade (Sedec) e de Meio Ambiente (Semmam). O ferro-velho era clandestino e foi interditado. Também não havia licença ambiental e todo material foi apreendido.

6 DE FEVEREIRO - No fim da noite de sábado, agentes do grupamento comunitário da Guarda Civil Municipal prenderam um casal cometendo furto de fios da iluminação pública, no Centro de Vitória. No dia anterior, a mesma dupla havia cometido furto na região e estava sendo monitorada. Os dois estavam arrastando cerca de 30 metros de fios. Eles tentaram fugir da abordagem, mas identificados acabaram presos e o material apreendido. O homem preso tem quatro passagens por furtos, duas por tráfico de entorpecentes e duas por receptação. A dupla foi conduzida para a Delegacia Regional de Vitória.

17 DE FEVEREIRO - Homem foi flagrado por volta das 3h30 furtando fios de um poste. Ele acabou sendo eletrocutado enquanto tentava furtar o material em frente ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras. O homem havia subido em um dos postes da Avenida Fernando Ferrari e se encontrava no topo quando se acidentou. A vítima foi socorrida para o hospital.

O QUE DIZ A POLÍCIA

A Polícia Militar informou, por nota, sobre a atuação da corporação nesses casos. “A Polícia Militar informa que, conforme lhe compete, realiza policiamento ostensivo em toda a Grande Vitória com o objetivo de prevenir e reprimir todo tipo de crime. No entanto, diante da impossibilidade da onipresença policial, o criminoso aguarda a oportunidade para agir. É nesse momento que o cidadão tem participação primordial no combate ao crime, acionando as equipes por meio do 190.”

Também por nota, a Polícia Civil disse que já investiga esta modalidade de crime. Confira a resposta na íntegra: