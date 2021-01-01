O prejuízo e o mistério do furto de fios de cobre na Ufes

Fios de cobre: 120 metros de cabos foram retirados por bandidos do campus de Goiabeiras da Ufes Crédito: Maikol Aquino/Pixabay

Cerca de 120 metros de cabos foram retirados da rede de alimentação da subestação de entrada do campus de Goiabeiras. Mas até o momento os ladrões não foram identificados e o caso segue sob investigação.

Segundo informações da Superintendência de Infraestrutura da Ufes (SI-Ufes), os fios são do tipo General Cables Flexonax Slim 105º de 95 mm² para tensão de 35 kV, e o valor estimado do prejuízo é de R$ 15 mil. Apesar das perdas financeiras, não foram constatados outros danos, como em relação ao fornecimento de energia ou a interrupção de alguma atividade no campus.

"Não houve prejuízo à realização de nenhuma atividade, pois esse ramal de entrada não estava em funcionamento neste dia, o que minimizou, inclusive, o risco de morte para quem praticou o furto", informou a Ufes por meio de sua assessoria de imprensa.

A data exata do furto ainda está sendo investigada, mas, de acordo com a universidade, a ocorrência foi identificada no dia 8 de dezembro, durante uma inspeção de rotina relacionada à manutenção.

Campus da Ufes em Goiabeiras: imagens de câmeras de videomonitoramento estão sendo analisadas para desvendar o caso. Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta

Além disso, para chegar aos fios de cobre, é preciso entrar em duas caixas de passagem que ficam seladas, sendo que uma delas estava soldada. Também chamou a atenção de pessoas que acompanham o caso o fato de os bandidos terem desencapado os fios no local, tanto é que o material de isolamento ficou espalhado pelo chão do campus.

As equipes da Divisão de Segurança e do Núcleo de Segurança da Polícia Militar (PM) na Ufes são as responsáveis pela investigação. Imagens de câmeras de videomonitoramento estão sendo analisadas para ajudar a desvendar o caso.

A coluna questionou à Ufes se, após o incidente, a segurança no local foi intensificada para evitar que esse tipo de ação volte a ocorrer. A entidade respondeu que "a Superintendência de Infraestrutura, por meio de um Grupo de Trabalho formado por membros da Equipe de Segurança e do Núcleo de Segurança da PM na Ufes, está revisando todos os procedimentos operacionais de segurança".

Mais do que descobrir quem foram os responsáveis pelo furto é determinante que a instituição identifique possíveis falhas que podem ter ocorrido na segurança da universidade a ponto de permitir que bandidos agissem no local justamente em um dia em que o ramal dos cabeamentos não estava funcionando.