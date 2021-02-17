Vídeo: homem leva choque e despenca de poste ao tentar furtar fios em Vitória

Homem levou choque enquanto tentava roubar fios Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem levou um choque e despencou de um poste na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória , enquanto tentava roubar fios na madrugada desta quarta-feira (17).

De acordo com a Secretaria de Segurança Urbana de Vitória, ele estava tentando furtar fios em frente ao campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) . O homem tinha subido em um dos postes da Avenida Fernando Ferrari e se encontrava no topo dele quando se acidentou.

VÍDEO

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Em um vídeo de uma câmera de videomonitoramento, é possível ver um clarão forte e o homem caindo logo em seguida.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) em estado grave.

SANGUE NA CALÇADA

O caso aconteceu próximo a um ponto de ônibus onde, na manhã desta quarta (17), era possível ver manchas de sangue na calçada.

A Prefeitura de Vitória disse que os furtos de fios geram um gasto mensal de aproximadamente R$ 380 mil.