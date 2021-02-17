Homem é atingido por tiros em bairro da Serra

Do G1/ES

O crime será investigado pela Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem foi baleado com pelo menos quatro tiros na madrugada desta quarta-feira (17) no bairro Feu Rosa, na Serra , na Grande Vitória.

De acordo com moradores do bairro, os disparos foram ouvidos por volta de 1h. Após ter sido baleado, o homem ferido percorreu várias ruas do bairro em uma tentativa de se esconder dos criminosos. Marcas de sangue ficaram espalhadas em muros e calçadas. Em seguida, o homem caiu. A vítima não foi identificada.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou o socorro.

A vítima foi levada primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, também na Serra. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.