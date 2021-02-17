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Vítima não foi identificada

Homem é atingido por tiros em bairro da Serra

Crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17). Segundo moradores, mesmo ferido, o homem percorreu várias ruas do bairro até cair e ser socorrido

Publicado em 

17 fev 2021 às 10:38

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 10:38

  • Do G1/ES

Policia Civil
O crime será investigado pela Polícia Civil Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem foi baleado com pelo menos quatro tiros na madrugada desta quarta-feira (17) no bairro Feu Rosa, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com moradores do bairro, os disparos foram ouvidos por volta de 1h. Após ter sido baleado, o homem ferido percorreu várias ruas do bairro em uma tentativa de se esconder dos criminosos. Marcas de sangue ficaram espalhadas em muros e calçadas. Em seguida, o homem caiu. A vítima não foi identificada.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou o socorro.
A vítima foi levada primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, também na Serra. Em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
O crime é investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.

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