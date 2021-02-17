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Corpo de homem é encontrado com marcas de violência em Viana

Vítima foi encontrada por um motorista de ônibus que passava entre os bairros Jucu e Araçatiba na madrugada desta quarta-feira (17)

Publicado em 

17 fev 2021 às 08:58

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 08:58

  • Do G1/ES

Corpo foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória (DML) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada rural de Viana, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira (17) com marcas de violência. A informação inicial é de que ele teria sido atingido por pauladas. 
Ao lado do corpo, havia pedaços de madeira. O corpo foi encontrado por um motorista de ônibus que passava entre os bairros Jucu e Araçatiba.
A Polícia Civil investiga o caso e não há informações sobre a identidade da vítima. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

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