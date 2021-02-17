Corpo de homem é encontrado com marcas de violência em Viana

O corpo de um homem foi encontrado em uma estrada rural de Viana, na Grande Vitória, na madrugada desta quarta-feira (17) com marcas de violência. A informação inicial é de que ele teria sido atingido por pauladas.
Ao lado do corpo, havia pedaços de madeira. O corpo foi encontrado por um motorista de ônibus que passava entre os bairros Jucu e Araçatiba.
A Polícia Civil investiga o caso e não há informações sobre a identidade da vítima. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.