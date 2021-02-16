Empresário oferece R$ 10 mil para quem localizar caminhão furtado no ES

Empresário oferece R$10 mil para quem localizar caminhão furtado Crédito: Divulgação

Um empresário de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, está oferecendo R$ 10 mil a quem oferecer informações que levem ao paradeiro de um caminhão furtado no galpão da empresa, no bairro Coramara, no último domingo (14).

O empresário do setor da construção civil, que prefere não se identificar, conta que o crime foi descoberto na manhã de segunda-feira (15), quando funcionários chegaram para trabalhar. “O bandido quebrou o cadeado do local e deve ter feito uma ligação direta para ligar o caminhão. O veículo estava com a documentação”, contou.

O caminhão, um Ford Cargo ano 2009, de cor branca, estava sem carga e, segundo o empresário, não tinha seguro. Ele disponibilizou, por meio das redes sociais, o número (28) 99967-1568 para contatos e registrou o caso na Polícia Civil . O caminhão é avaliado em R$ 100 mil.

Em nota, a PC informou a que o boletim foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, que iniciou diligências imediatamente. Até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi recuperado. Outras informações não serão repassadas para que a apuração seja preservada.