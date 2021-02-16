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Não tem seguro

Empresário oferece R$ 10 mil para quem localizar caminhão furtado no ES

Caminhão da marca Ford foi levado de uma empresa do setor da construção civil em Cachoeiro de Itapemirim no último domingo (14)

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 18:29

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2021 às 18:29
Empresário oferece R$10 mil para quem localizar caminhão furtado
Empresário oferece R$10 mil para quem localizar caminhão furtado Crédito: Divulgação
Um empresário de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, está oferecendo R$ 10 mil a quem oferecer informações que levem ao paradeiro de um caminhão furtado no galpão da empresa, no bairro Coramara, no último domingo (14).
O empresário do setor da construção civil, que prefere não se identificar, conta que o crime foi descoberto na manhã de segunda-feira (15), quando funcionários chegaram para trabalhar. “O bandido quebrou o cadeado do local e deve ter feito uma ligação direta para ligar o caminhão. O veículo estava com a documentação”, contou.
O caminhão, um Ford Cargo ano 2009, de cor branca, estava sem carga e, segundo o empresário, não tinha seguro. Ele disponibilizou, por meio das redes sociais, o número (28) 99967-1568 para contatos e registrou o caso na Polícia Civil. O caminhão é avaliado em R$ 100 mil. 
Em nota, a PC informou a que o boletim foi registrado na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, que iniciou diligências imediatamente. Até o momento nenhum suspeito foi detido e o veículo não foi recuperado. Outras informações não serão repassadas para que a apuração seja preservada.
Denúncias, de forma anônima, podem ser feitas através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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